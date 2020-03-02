Коли треба пити жарознижуючі при ГРВІ: рекомендації МОЗ України

Кількість хворих грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями в Києві знизилася на 5,7% в період з 24 лютого по 1 березня порівняно з попереднім тижнем, а фахівці Міністерства охорони здоров'я пояснили, коли і чим потрібно збивати температуру, а коли — звертатися до лікаря. Про це повідомляється на офіційному сайті МОЗ.

Температура тіла людини залежить від багатьох факторів: часу доби, віку, фізичної активності та прийому їжі. Наприклад, у спортсмена після подолання марафонської дистанції температура може підвищуватися до 40-41 ° C.

Знижувати температуру при лихоманці у дітей і дорослих потрібно за різними показниками термометра.

Дітям потрібно знижувати температуру, яка досягає позначки 38 С. У дорослого пацієнта позначка термометра повинна перевищувати 38.5 для того, щоб приймати жарознижуючі препарати.

Для зняття лихоманки потрібно використати парацетамол або ібупрофен. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту (аспірин) для зниження температури. При застосуванні аспірину можливий синдром Рея, що викликає важкі ускладнення, як печінкову недостатність і енцефалопатію.

Мінздрав попереджає:

не збивайте температуру, якщо вона нижче позначки 38 ° C;

не використовуйте для зниження температури аспірин. Як стверджують експерти МОЗ, аспірин може спровокувати синдром Рея з важкими ускладненнями (печінкову недостатність і енцефалопатію);

при зниженні температури тіла звертайте увагу не тільки на позначку термометра, але і на самопочуття;

не натирайте себе/дитини алкоголем, щоб збити температуру.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 23 лютого від грипу померли 20 осіб.

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