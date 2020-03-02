В Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ

Кількість хворих на грип та ГРВІ в Києві знизилася на 5,7% в період з 24 лютого по 1 березня порівняно з попереднім тижнем, у 13 навчальних закладах частково припинені заняття. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базової лінії на 39,3%.

Захворіли 13 758 осіб, у тому числі 8 805 дитини (зниження на 4,6%) і 4 953 дорослих (зниження на 7,6%).

Поворозник зазначив, що в структурі захворюваності діти складають 64%, серед школярів захворюваність знизилася на 5,3% (3 904 зареєстрованих випадку).

У медичні заклади госпіталізовано 233 особи, з них 155 - діти.

З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я 51,5 тис. людей вакцинувалися проти грипу.

Поворозник також повідомив, що у 8 школах відновлено освітній процес.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 23 лютого від грипу померли 20 осіб.

Раніше повідомлялося про те, як відрізнити грип від ГРВІ.