підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 березня 2020, понеділок, 20:29 6
Суспільство 2020-03-02T22:30:02+02:00
Українські Новини
В Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ

В Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ

Елена Новикова
Грип, ГРВІ, Захворювання, епідпоріг
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Кількість хворих на грип та ГРВІ в Києві знизилася на 5,7% в період з 24 лютого по 1 березня порівняно з попереднім тижнем, у 13 навчальних закладах частково припинені заняття. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базової лінії на 39,3%.

Захворіли 13 758 осіб, у тому числі 8 805 дитини (зниження на 4,6%) і 4 953 дорослих (зниження на 7,6%).

Поворозник зазначив, що в структурі захворюваності діти складають 64%, серед школярів захворюваність знизилася на 5,3% (3 904 зареєстрованих випадку).

У медичні заклади госпіталізовано 233 особи, з них 155 - діти.

З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я 51,5 тис. людей вакцинувалися проти грипу.

Поворозник також повідомив, що у 8 школах відновлено освітній процес.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 23 лютого від грипу померли 20 осіб.

Раніше повідомлялося про те, як відрізнити грип від ГРВІ.

Більше новин про: Грип ГРВІ Захворювання епідпоріг

В Україні перевищено епідпоріг захворюваності на г...
За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли пон...
Лікарняний у разі виявлення симптомів коронавірусу...
Грип в Україні: як щодня дезінфікують київський тр...
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень
Телеканал "Дім" буде доступний тільки на окупованих територіях Донбасу і Криму
Новини
Через коронавірус міністри фінансів країн G7 проведуть переговори 21:39
Україні варто вивчити британський досвід впровадження RAB-тарифів, — міжнародний експерт 21:31
У Латвії зафіксували перший випадок коронавірусу 21:27
У Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового 21:20
У січні 2020 комуналка зросла на 20% у порівнянні з минулим роком 21:00
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
Главою Пенітенціарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, - ЗМІ 12:35
Геннадій Буткевич видобуватиме в Україні уран і рідкоземельні метали 13:51
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
більше новин
Вбивство Старицького: поліція провела слідчий експеримент через відсутність Кожари у будинку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok