Из-за непривычно теплой зимы Германия осталась без урожая ледяного вина

Пока в украинские синоптики констатируют, что настоящая зима в Киеве так и не наступила, в Германии впервые не удалось собрать урожай виноград для вина "Айсвайн", которое делают из замороженных ягод: в стране не было морозов, способных заморозить виноградины.

Об этом сообщает Немецкий институт вина.

В сообщении говорится, что ни одному из 13 винодельческих регионов Германии не удалось собрать урожай: там температура не опускалась ниже -7°C.

Специалисты рассказали, что в последние годы условия для производства ледяного вина не всегда были оптимальными. Например, в 2017 году только 7 производителей собрали урожай для ледяного вина. В то же время, в 2012 и 2015 году урожай собрать удалось.

На изготовление ледяного вина также влияет то, что сбор урожая смещается на январь и февраль, зато виноград созревает раньше, а период, в течение которого виноград должен быть в пригодном состоянии, становится длиннее.

В институте предположили, что, если зимы продолжат быть теплыми, "Айсвайн" может стать дорогой редкостью, ведь ледяные вина составляют лишь 0,1% от общего урожая.

Как сообщали Українські Новини, в Киев на SuperNatural Wine Festival не приехали виноделы из Италии из Грузии из-за коронавируса.

В Китае объяснили стремительное увеличение количества заболевших: один больной коронавирусом заражает 2-3 здоровых людей.