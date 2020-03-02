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02 березня 2020, понеділок, 19:35 9
ЗМІ 2020-03-02T20:15:02+02:00
Українські Новини
Українські медіагрупи надали розважальний контент телеканалу для окупованих територій "Дім"

Українські медіагрупи надали розважальний контент телеканалу для окупованих територій "Дім"

Валерия Драгомирова
Телеканал Дім, Медіагрупи, Розважальний контент
Телебачення. Фото: pixabay
Телебачення. Фото: pixabay

"Медіа Група Україна", група "1+1 медіа", StarLightMedia і Inter Media Group Limited надали розважальний контент Державному телеканалу для жителів окупованих територій "Дім", який створений на базі каналу UA TV, за символічною ціною.

Про це повідомив заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук на презентації телеканалу, передають Українські Новини.

"Це медіагрупа StarLightMedia, це медіагрупа "1+1", це "Медіа Група Україна" і медіагрупа телеканалу "Інтер". З цими 4 медіагрупами досягнута домовленість, так званий меморандум, що стосується співпраці з цим телеканалом",- сказав він.

Він також зазначив, що тривають переговори з міжнародними мовниками щодо надання ними контенту.

Тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська зазначила, що медіагрупи надали право показувати їх контент на телеканалі "Дім" майже безкоштовно.

"Я думаю, що потрібно від усіх присутніх подякувати українським медіагрупам, які надали контент для нашого каналу, свій преміальний контент, майже безкоштовно, за якусь там символічну суму",- сказала вона.

Крім цього, заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що ці медіагрупи не будуть впливати на інформаційну політику телеканалу, так як вони надають виключно розважальний матеріал.

Телеканал "Дім" має намір повністю перейти на виробництво власного контенту до 2022 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на презентації телеканалу.

"Канал буде нарощувати свою продукцію. Ми плануємо, що протягом 2 років він вийде на повністю власну продукцію", - сказав він.

Він також зазначив, що в найближчі дні канал вже почне створення своїх новин, пізніше очікується створення і запуск ранкових шоу і ток-шоу. До 2022 року очікується також продукція власних розважальних шоу.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал для тимчасово окупованих територій "Дім" розпочав мовлення з 1 березня.


Раніше в Мінкультури хотіли запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020.

 
 

 

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