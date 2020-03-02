У Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання на коронавірус

У Євросоюзі підвищили рівень ризику коронавірусу з "помірного" до "високого". Про це оголосила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ЄЦПК) оголосив сьогодні, що рівень ризику підвищився з "помірного" до "високого" для людей в Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

Фон дер Ляйєн також повідомила про створення "групи з реагування на коронавірус" для боротьби з поширенням захворювання по всій Європі.

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що у 18 з 27 країн-членів блоку зафіксовано 2100 випадків коронавіруса, від хвороби померли 38 громадян ЄС.



Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених на коронавірус досягла 89 тис. осіб.



Раніше в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження на коронавірус зафіксували в Румунії.

Тим часом глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.