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  • У Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання на коронавірус
02 березня 2020, понеділок, 15:32 4
Європа 2020-03-02T15:34:45+02:00
Українські Новини
У Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання на коронавірус

У Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання на коронавірус

Валерия Драгомирова
Європа, Коронавірус, коронавірус в Європі, Ризик коронавірусу
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

У Євросоюзі підвищили рівень ризику коронавірусу з "помірного" до "високого". Про це оголосила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ЄЦПК) оголосив сьогодні, що рівень ризику підвищився з "помірного" до "високого" для людей в Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

Фон дер Ляйєн також повідомила про створення "групи з реагування на коронавірус" для боротьби з поширенням захворювання по всій Європі.

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що у 18 з 27 країн-членів блоку зафіксовано 2100 випадків коронавіруса, від хвороби померли 38 громадян ЄС.


Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених на коронавірус досягла 89 тис. осіб.

Раніше в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження на коронавірус зафіксували в Румунії.

Тим часом глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.

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