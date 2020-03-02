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02 березня 2020, понеділок, 13:56 17
Медицина 2020-03-02T15:15:01+02:00
Українські Новини
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ

В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ

Таня Войтюк
МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
Перевірка на коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Перевірка на коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Станом на понеділок 2 березня кількість заражених коронавірусом в світі досягла 89 тис. осіб, в Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом, а Міністерство охорони здоров'я очікує результати чотирьох тестів на коронавирусную інфекцію (COVID-19).

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вже проведено вісім тестів на китайський коронавірус, всі вони негативні. Зараз в лабораторії розпочаті дослідження ще на чотири підозри - три з Києва і один з Чернівецької обл.", - сказав Ляшко.

До списку тих, кого перевіряють належать три іноземця і українець, який повернувся з Італії.

Він повідомив, що в Києві підозра на китайський коронавірус зафіксована у іноземців, які, перебуваючи на території України, звернулися за медичною допомогою. В Чернівецькій області це чоловік, який нещодавно повернувся з Італії.

Проведені в неділю тести пацієнтів з підозрою на коронавірус з Кропивницького, Івано-Франківської області і Києва також показали негативний результат.

Як повідомляли "Українські Новини", у Нацбанку запевнили, що пробвал фондових ринків за коронавіруса не зачепить Україну.

Тим часом у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією.

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