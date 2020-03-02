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02 марта 2020, понедельник, 13:23 54
Силовые структуры 2020-03-02T13:24:25+02:00
Українські Новини
Гражданский ранен из-за разрыва мины в Красногоровке Донецкой области

Гражданский ранен из-за разрыва мины в Красногоровке Донецкой области

Кира Молчанова
Мина, Красногоровка, ООС, обстрелы в зоне ООС
Боеприпас. Фото: штаб ООС
Боеприпас. Фото: штаб ООС

В то время, как на Донбассе фиксируют обострение боевых действий, Местный житель ранен из-за разрыва мины в ходе обстрела боевиками Красногоровки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которых был ранен один житель", — говорится в нем.

Отмечается, что ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Также сообщается, что боевики обстреляли Красногоровку, в частности, дома мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.

 Подразделения ООС для подавления огня и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 29 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Два украинских военных получили ранения, еще один — боевую травму.

До этого боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий погиб.

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