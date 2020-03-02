Гражданский ранен из-за разрыва мины в Красногоровке Донецкой области

В то время, как на Донбассе фиксируют обострение боевых действий, Местный житель ранен из-за разрыва мины в ходе обстрела боевиками Красногоровки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которых был ранен один житель", — говорится в нем.

Отмечается, что ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Также сообщается, что боевики обстреляли Красногоровку, в частности, дома мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.

Подразделения ООС для подавления огня и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 29 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Два украинских военных получили ранения, еще один — боевую травму.

До этого боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий погиб.