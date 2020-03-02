В Париже из-за коронавируса закрылся Лувр

Как отмечается, согласно решению дирекции Лувра, открытие французского музея было отложено.



"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса, согласно с инструкциями министров, направленными к компетентным органами, переносит открытия Лувра в воскресенье, 1 марта. Музей не может открыться в данный момент", — говорится в сообщении.

По сообщению Assosiated Press, причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2,3 тысячи человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, которые приезжают со всего мира.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сильно удрил по туризму в некоторых европейских старанах. Например, эпидемия в Италии привела к том, что туристы отменили 90% броней в Риме, а авиакомпания Wizz Air начала массово отменяет рейсы в Италию.