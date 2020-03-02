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02 марта 2020, понедельник, 12:31 72
Жизнь 2020-03-02T12:32:08+02:00
Українські Новини
В Париже из-за коронавируса закрылся Лувр

В Париже из-за коронавируса закрылся Лувр

Таня Войтюк
Франция, Париж, Лувр, Wizz Air, Коронавирус
Лувр. Фото: wmuseum
Лувр. Фото: wmuseum

Помимо того, что олимпиада в Токио может пройти без зрителей, с 1 марта во Франции в связи с распространением коронавируса была прекращена работа Лувра на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба музея в Twitter.

Как отмечается, согласно решению дирекции Лувра, открытие французского музея было отложено.


"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса, согласно с инструкциями министров, направленными к компетентным органами, переносит открытия Лувра в воскресенье, 1 марта. Музей не может открыться в данный момент", — говорится в сообщении.

По сообщению Assosiated Press, причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2,3 тысячи человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, которые приезжают со всего мира.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сильно удрил по туризму в некоторых европейских старанах. Например, эпидемия в Италии привела к том, что туристы отменили 90% броней в Риме, а авиакомпания Wizz Air начала массово отменяет рейсы в Италию.

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