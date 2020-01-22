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22 января 2020, среда, 11:45 183
Экономика 2020-01-22T11:45:19+02:00
Українські Новини
Дубилет предлагает наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности

Дубилет предлагает наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности

Валерия Драгомирова
Дмитрий Дубилет, Кабмин, Штрих-код, Акцизная марка
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет предлагает наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - написал Дубилет.

Также он отметил, что государству не нужно будет создавать отдельную ІТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки.

По словам Дубилета, это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их подлинность.

Также он заявил, что внедрение данной системы является более эффективным, чем введение новой электронной акцизной марки, для считывания которой понадобилось бы дополнительное оборудование, инвестиции как бизнеса, так и государства.

Дубилет подчеркнул, что Кабинет Министров уже проработал все технологические части проекта, а также обсудил концепцию с бизнесом.

Отмечается, что перед запуском будет тестироваться пилотный проект.

Как сообщали Українськi Новини, по мнению компании Industrial Innovation Group, введение цифровой акцизной марки пополнит бюджет на 2,5 млрд долларов. 

В октябре 2019 Министерство финансов создало межведомственную рабочую группу по внедрению электронной акцизной марки.

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