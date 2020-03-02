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02 березня 2020, понеділок, 11:11 6
Кабмін 2020-03-02T11:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін має намір централізувати майже всі державні закупівлі до кінця 2020 року, - Дубілет

Кабмін має намір централізувати майже всі державні закупівлі до кінця 2020 року, - Дубілет

Анна Рудык
Кабмін, Держзакупівлі, Закупівлі, Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

Кабінет Міністрів має намір централізувати майже всі державні закупівлі до кінця 2020 року, а відповідальних за них осіб періодично перевіряти на поліграфі.

Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З цього місяця всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано... Що в планах - перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр", - написав він.

Зі слів Дубілета, також впроваджується періодичне тестування на поліграфі людей, які приймають рішення про закупівлі.

На думку міністра, поліграф - дієвий інструмент проти "відкатів".

Крім цього, планується приєднати до проєкту централізованих закупівель не тільки міністерства, а й інші органи виконавчої влади.

При цьому він зазначив, що держоргани будуть виступати "єдиним фронтом" у переговорах із підрядниками, і, відповідно, держбюджет буде економити на великих закупівлях.

"З боку держави централізація повинна також призвести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, ​​в бюджеті буде більше заощаджень, а також знизиться корупція", - підсумував Дубілет.

Як повідомляли Українські Новини, "Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro.

Тим часом Дубілет пропонує наносити штрих-код на акцизні марки для перевірки їх справжності.

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