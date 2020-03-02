Кабмін має намір централізувати майже всі державні закупівлі до кінця 2020 року, - Дубілет

Кабінет Міністрів має намір централізувати майже всі державні закупівлі до кінця 2020 року, а відповідальних за них осіб періодично перевіряти на поліграфі. Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "З цього місяця всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано... Що в планах - перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр", - написав він. Зі слів Дубілета, також впроваджується періодичне тестування на поліграфі людей, які приймають рішення про закупівлі. На думку міністра, поліграф - дієвий інструмент проти "відкатів". Крім цього, планується приєднати до проєкту централізованих закупівель не тільки міністерства, а й інші органи виконавчої влади. При цьому він зазначив, що держоргани будуть виступати "єдиним фронтом" у переговорах із підрядниками, і, відповідно, держбюджет буде економити на великих закупівлях. "З боку держави централізація повинна також призвести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, в бюджеті буде більше заощаджень, а також знизиться корупція", - підсумував Дубілет. Як повідомляли Українські Новини, "Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro. Тим часом Дубілет пропонує наносити штрих-код на акцизні марки для перевірки їх справжності.