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02 березня 2020, понеділок, 10:25 20
Економіка 2020-03-02T10:27:34+02:00
Українські Новини
Долар почав стрімко дорожчати

Долар почав стрімко дорожчати

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Після падіння перед вихідними, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 лютого на 11,82 коп. до 24,7013 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,97 коп. до 24,3966 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 16,60 коп. до 26,7053 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 18,55 коп. до 27,1766 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,3966 24,7013 26,7053 27,1766 3,34 3,82
Максимальний 24,5000 25,0000 26,9000 27,3500 3,63 5,00
Мінімальний 24,1000 24,5300 26,2000 26,9500 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Також українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Тим часом банки стануть прозорішими: банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах.

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