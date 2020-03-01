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01 марта 2020, воскресенье, 05:40 34 Инфографика
Жизнь 2020-03-01T05:40:02+02:00
Українські Новини
Морозы до -17 с метелями и резкое потепление до +18: синоптики удивили прогнозом погоды на март

Морозы до -17 с метелями и резкое потепление до +18: синоптики удивили прогнозом погоды на март

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, синоптики, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Погода весной, весна-2020
Весна. Фото: blackseatv.
Весна. Фото: blackseatv.

После рекордно теплой зимы, когда сильные снегопады с морозами были нечастыми гостями в Украине, а преобладала почти весенняя погода, март ожидается также аномально теплым. Также будет много дождей, снегопадов и период резкого похолодания с морозами до -17. 

Согласно данным погодного ресурса Гисметео, в первых числах марта ожидается резкое повышение температуры в Украине. В частности, в Днипре 5 марта ожидается +18. 

Прогноз погоды в Киеве на март от Гисметео. Прогноз погоды в Киеве на март от Гисметео.

Кроме того, синоптики прогнозируют проливные дожди практически каждый день месяца по всей стране. 

А в конце месяца в Украине резко похолодает. Так, во Львове и Карпатах ночью будет до -7 мороза, в остальных областях - до -4 -6 ниже нуля. 

Прогноз погоды в Днипре на март от Гисметео. Прогноз погоды в Днипре на март от Гисметео.

А синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте.

Как написал погодный эксперт в Facebook, среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

При этом синоптик не исключил похолодания и осадков в марте, но добавил, что они будут несущественными.

"Периоды похолодания вероятнее всего будут иметь место во второй половине месяца, но на ситуацию существенно не повлияют. Количество осадков прогнозируется около нормы", – отметил синоптик.

А вот прогноз погоды на март 2020, который озвучил народный синоптик Леонид Горбань, оказался безрадостным. По его словам, март 2020 обещает возвращение зимы – ударят морозы до 15 градусов, придут дожди с мокрым снегом.

Первый месяц календарной весны начнется в Украине с плюсовой температуры. В течение первой недели столбики термометров покажут +7…+8 градусов тепла. При этом в большей части областей возможны дожди, сказал синоптик 24 каналу.

Уже с 9-10 марта погода в Украине резко ухудшится. С каждым днем температура воздуха будет снижаться на несколько градусов, вероятны дожди с мокрым снегом.

"В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 ...– 14 ...– 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа,"– рассказал синоптик.

Прогноз погоды во Львове на март от Гисметео. Прогноз погоды во Львове на март от Гисметео.

Прогноз погоды на март 2020 говорит о том, что холоднее всего будет 14-17 числа. В Украину придут морозы до -12…-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта в Украине немного потеплеет – синоптик обещает -7…-8 градусов, но каждый день будет падать снег.

Прогноз погоды в Карпатах на март от Гисметео. Прогноз погоды в Карпатах на март от Гисметео.

Устойчивое потепление начнется в Украине с 25 марта. За четыре дня – до 29 марта – столбики термометров поднимутся до +3…+7 градусов, а 30-31 марта – до +11 +12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Харькове на март от Гисметео. Прогноз погоды в Харькове на март от Гисметео.

Напомним, агроклиматолог Татьяна Адаменко дала прогноз погоды на весну 2020 в Украине. По ее словам, погода в Украине будет неустойчивой, ожидается перемещение циклона нескольких атмосферных фронтов, что принесет в страну осадки.

Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем

Тем временем, 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Ранее синоптики дали устрашающий прогноз погоды на пять лет.

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