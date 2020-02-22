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22 февраля 2020, суббота, 09:03 136
Lifestyle 2020-02-22T09:03:01+02:00
Українські Новини
Пасха-2020. Когда украинцы отмечают крупнейший религиозный праздник

Пасха-2020. Когда украинцы отмечают крупнейший религиозный праздник

Кира Молчанова
Праздник, Когда праздник, Пасха, Пасха-2020
Пасха. Фото: pixabay.com
Пасха. Фото: pixabay.com

Если в прошлом году у украинцев была "поздняя" Пасха, то в этом году главный религиозный праздник года православные будут отмечать 19 апреля, а католики – 12 апреля.

Дата Пасхи разная каждый год и зависит от времени первого весеннего полнолуния. Однако праздник может быть только в пределах с 4 апреля до 8 мая.Так решили в 325 году на первом Вселенском соборе в городе Никее. 

Праздником Пасхи завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Праздник символизирует победу жизни над смертью и напоминает о том, что Иисус погиб на кресте, чтобы спасти все человечество.

От того, когда будет Пасха, зависят даты других религиозных праздников: Вознесения, Троицы, Пятидесятницы, а также Великого и Петровского поста.

Ранее Українські Новини сообщали, как будут отдыхать украинцы на пасхальные праздники.

В 2020 году 8 марта оставили государственным праздником. Этот день продолжает быть выходным — украинцы будут отдыхать больше, чем обычно.

Перед началом Великого поста есть возможность велело отгулять Масленицу на одном из мероприятий в Киеве и области.

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