Пасха-2020. Когда украинцы отмечают крупнейший религиозный праздник

Если в прошлом году у украинцев была "поздняя" Пасха, то в этом году главный религиозный праздник года православные будут отмечать 19 апреля, а католики – 12 апреля.

Дата Пасхи разная каждый год и зависит от времени первого весеннего полнолуния. Однако праздник может быть только в пределах с 4 апреля до 8 мая.Так решили в 325 году на первом Вселенском соборе в городе Никее.

Праздником Пасхи завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Праздник символизирует победу жизни над смертью и напоминает о том, что Иисус погиб на кресте, чтобы спасти все человечество.

От того, когда будет Пасха, зависят даты других религиозных праздников: Вознесения, Троицы, Пятидесятницы, а также Великого и Петровского поста.

Ранее Українські Новини сообщали, как будут отдыхать украинцы на пасхальные праздники.

В 2020 году 8 марта оставили государственным праздником. Этот день продолжает быть выходным — украинцы будут отдыхать больше, чем обычно.

Перед началом Великого поста есть возможность велело отгулять Масленицу на одном из мероприятий в Киеве и области.