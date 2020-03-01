Прощеное воскресенье: что еще отмечают в первый день весны

Вслед за 29 февраля, который бывает только в високосный год, наступил первый день весны. Сегодня, 1 марта 2020 года, православные христиане и греко-католики отмечают Прощеное воскресенье, когда принято просить у всех прощения, поскольку завтра, 2 марта, начинается Великий пост.

Кроме того, сегодня в Украине День траура в честь Корюковской трагедии.

1 марта в мире отмечают Всемирный день иммунитета и Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В Японии в этот день Национальный день борьбы за мир, а в Южной Кореи - День движения за независимость.

В Панаме 1 марта празднуют День конституции, а Боснии и Герцеговине - День независимости.

В Исландии отмечают День пива.

В народе последний день Колодия или Масленицы называется Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года.

Кроме того, неофициально сегодня можно отметить День подснежника и День шептания с лунными Девами.

Именины празднуют:

Самуил (Самуил)

Ярема

Даниил

Илья

Павел

Юлиан

Роман

Саливон

Памфил

Нина

Порфирий

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 1 марта в Украине солнечно, только на западе возмжен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-4 градуса, днем +6…+10 градусов.

Прогноз погоды на 1 марта. Карта: Укргидрометцентр

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