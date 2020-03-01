подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 марта 2020, воскресенье, 05:30 28
Lifestyle 2020-03-01T05:30:02+02:00
Українські Новини
Прощеное воскресенье: что еще отмечают в первый день весны

Прощеное воскресенье: что еще отмечают в первый день весны

Ярина Вацяк
Прощеное воскресенье, 1 марта, какой сегодня день, какой сегодня праздник
Прощеное воскресенье. Фото: pixabay.com
Прощеное воскресенье. Фото: pixabay.com

Вслед за 29 февраля, который бывает только в високосный год, наступил первый день весны. Сегодня, 1 марта 2020 года, православные христиане и греко-католики отмечают Прощеное воскресенье, когда принято просить у всех прощения, поскольку завтра, 2 марта, начинается Великий пост.

Кроме того, сегодня в Украине День траура в честь Корюковской трагедии.

1 марта в мире отмечают Всемирный день иммунитета и Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В Японии в этот день Национальный день борьбы за мир, а в Южной Кореи - День движения за независимость.

В Панаме 1 марта празднуют День конституции, а Боснии и Герцеговине - День независимости.

В Исландии отмечают День пива.

В народе последний день Колодия или Масленицы называется Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года.

Кроме того, неофициально сегодня можно отметить День подснежника и День шептания с лунными Девами.

Именины празднуют:

  • Самуил (Самуил)
  • Ярема
  • Даниил
  • Илья
  • Павел
  • Юлиан
  • Роман
  • Саливон
  • Памфил
  • Нина
  • Порфирий

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 1 марта в Украине солнечно, только на западе возмжен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-4 градуса, днем +6…+10 градусов.

Прогноз погоды на 1 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 1 марта. Карта: Укргидрометцентр

Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 1 марта для всех знаков зодиака. 

 

Больше новостей о: Прощеное воскресенье 1 марта какой сегодня день какой сегодня праздник

1 марта коты отпразднуют свой День: подборка факто...
Последний день зимы в високосном году и день редки...
Сегодня День штурманской службы авиации ВСУ: что е...
Прощеное воскресенье-2018: народные поверья и прим...
На внеочередном заседании Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ
Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус
Новости
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House
Трамп прокомментировал первый летальный случай в США и призвал не создавать панику 23:54
Турецко-грецкая граница. Скриншот видео AFP News Agency
Турция открыла границу в ЕС для беженцев: Греция пытается сдержать навалу мигрантов 22:48
В Афганистане США и талибы подписали историческое мировое соглашение 22:17
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса 21:39
больше новостей
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Бакалавриат по стоимости машины. В Украине повысят цены на обучение в вузах 07:10
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта 17:51
больше новостей
Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok