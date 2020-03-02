Сьогодні Чистий понеділок і початок Великого посту: що відзначають 2 березня

Крім того, 2 березня у світі відзначають Міжнародний день сірники.

Неофіційно можна відзначити День зустрінутого світанку, День вигулу черепахи, День повітряних поцілунків, День сидіння на підвіконнях, День милування самим собою.

У народі Чистий понеділок було прийнято починати з молитви. За традицією люди просять один у одного прощення, щоб очистити совість. В цей день прибирають у будинках, міняють білизну і ходять в баню. Забороняється вживати їжу, яка залишилася від святкування Колодія, а жінкам не можна ходити в гості. Ясна погода у цей день віщує хороший врожай пшениці.

Іменини святкують:

Федір (Феодор)

Роман

Мар'яна

Пилип

Мина

Порфирій

Феодосій

Маріанна

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 2 березня на заході і в центрі України дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-5 градуси, вдень +7...+11 градусів.

Прогноз погоди на 2 березня. Карта: Укргідрометцентр

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара знизився на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD. Курс євро на 2 березня, встановлений на рівні 26,9789 UAH/EUR.

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 2 березня для всіх знаків зодіаку.