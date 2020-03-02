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02 березня 2020, понеділок, 05:30 44
Lifestyle 2020-03-02T09:00:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Чистий понеділок і початок Великого посту: що відзначають 2 березня

Сьогодні Чистий понеділок і початок Великого посту: що відзначають 2 березня

Ярина Вацяк
Курс валют, Свята, Великий піст, іменини, який сьогодні день, Чистий понеділок, 2 березня
Березень. Фото: pixabay.com
Березень. Фото: pixabay.com

Слідом за Прощеною неділею, яку греко-католики та православні християни і відзначали 1 березня, сьогодні, 2 березня Чистий понеділок і починається Великий піст, який буде тривати до Великодня, який 2020 року припадає на 19 квітня.

Крім того, 2 березня у світі відзначають Міжнародний день сірники.

Неофіційно можна відзначити День зустрінутого світанку, День вигулу черепахи, День повітряних поцілунків, День сидіння на підвіконнях, День милування самим собою.

У народі Чистий понеділок було прийнято починати з молитви. За традицією люди просять один у одного прощення, щоб очистити совість. В цей день прибирають у будинках, міняють білизну і ходять в баню. Забороняється вживати їжу, яка залишилася від святкування Колодія, а жінкам не можна ходити в гості. Ясна погода у цей день віщує хороший врожай пшениці.

Іменини святкують:

  • Федір (Феодор)
  • Роман
  • Мар'яна
  • Пилип
  • Мина
  • Порфирій
  • Феодосій
  • Маріанна

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 2 березня на заході і в центрі України дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-5 градуси, вдень +7...+11 градусів.

Прогноз погоди на 2 березня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 2 березня. Карта: Укргідрометцентр

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара знизився на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD. Курс євро на 2 березня, встановлений на рівні 26,9789 UAH/EUR.

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 2 березня для всіх знаків зодіаку.

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