Близнецам следует выспаться, а у Скорпионов возможны проблемы с давлением — гороскоп здоровья на понедельник

Для того, чтобы магнитные бури в марте не принесли серезных проблем, астрологи советуют прислушиваться к звездам. О том, на какие аспекты звезды советуют обратить внимание всем знакам зодиака в понедельник, 2 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник Овнам следует избегать различного рода переживаний и стрессов, ведь они очень сильно могут сказаться на здоровье.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам исключить из рациона жирную пищу. Она может сказаться на работе ЖКТ. Лучше всего добавить в рацион больше клетчатки.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В понедельник Близнецам звезды советуют хорошенько выспаться. Только здоровый и полноценный сон поможет восстановить силы и избежать вялости.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам следует четко распланировать понедельник так, чтобы осталось достаточно времени для отдыха. Не стоит слишком нагружать себя, ведь это может привести к истощению организма.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день звезды советуют Львам отказаться от шумных мероприятий и вечеринок. Лучше всего восстановить силы дома в тишине и покое.

Дева (23 августа – 22 сентября)



В понедельник Девам следует уделить внимание профилактике заболеваний глаз, а также позаботиться о сердце, особенно, если стали замечать некоторое ухудщение.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весам звезды советуют воздержаться от длительного прослушивания музыки в наушниках. Громкая музыка может спровоцировать сильную головную боль.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды уверяют, что Скорпионы будут чувствовать себя хорошо. Но сильно нагружать организм все-таки не следует.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам тщательно следить за своим давление, ведь в понедельник оно может скакать. Лучше всего не нагружать себя делами, а посвятить день отдыху.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день наибольшего внимание потребует сердечно-сосдистая система. Звезды не советуют Козерогам в понедельник физические нагрузки. Также лучше всего ограничить употребление жирных продуктов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев в этот день есть риск получить нервный срыв. Звезды не советуют держать в себе негативные эмоции, лучше дайте им выход.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам уделить внимание повышению иммунитета, иначе Рыбы рискуют подхватить простудное заболевание.

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