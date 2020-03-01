Близнецам следует выспаться, а у Скорпионов возможны проблемы с давлением — гороскоп здоровья на понедельник

Для того, чтобы магнитные бури в марте не принесли серезных проблем, астрологи советуют прислушиваться к звездам. О том, на какие аспекты звезды советуют обратить внимание всем знакам зодиака в понедельник, 2 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) В понедельник Овнам следует избегать различного рода переживаний и стрессов, ведь они очень сильно могут сказаться на здоровье. Телец (20 апреля – 20 мая) Звезды советуют Тельцам исключить из рациона жирную пищу. Она может сказаться на работе ЖКТ. Лучше всего добавить в рацион больше клетчатки. Близнецы (21 мая – 20 июня) В понедельник Близнецам звезды советуют хорошенько выспаться. Только здоровый и полноценный сон поможет восстановить силы и избежать вялости. Рак (21 июня – 22 июля) Ракам следует четко распланировать понедельник так, чтобы осталось достаточно времени для отдыха. Не стоит слишком нагружать себя, ведь это может привести к истощению организма. Лев (23 июля – 22 августа) В этот день звезды советуют Львам отказаться от шумных мероприятий и вечеринок. Лучше всего восстановить силы дома в тишине и покое. Дева (23 августа – 22 сентября) В понедельник Девам следует уделить внимание профилактике заболеваний глаз, а также позаботиться о сердце, особенно, если стали замечать некоторое ухудщение. Весы (23 сентября – 22 октября) В этот день Весам звезды советуют воздержаться от длительного прослушивания музыки в наушниках. Громкая музыка может спровоцировать сильную головную боль. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды уверяют, что Скорпионы будут чувствовать себя хорошо. Но сильно нагружать организм все-таки не следует. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Звезды советуют Стрельцам тщательно следить за своим давление, ведь в понедельник оно может скакать. Лучше всего не нагружать себя делами, а посвятить день отдыху. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день наибольшего внимание потребует сердечно-сосдистая система. Звезды не советуют Козерогам в понедельник физические нагрузки. Также лучше всего ограничить употребление жирных продуктов. Водолей (20 января – 18 февраля) У Водолеев в этот день есть риск получить нервный срыв. Звезды не советуют держать в себе негативные эмоции, лучше дайте им выход. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Звезды советуют Рыбам уделить внимание повышению иммунитета, иначе Рыбы рискуют подхватить простудное заболевание. Ранее Українські Новини сообщали о том, какие продукты и чаи помогают повысить иммунитет.