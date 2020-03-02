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02 березня 2020, понеділок, 06:00 16
Економіка 2020-03-02T09:00:01+02:00
Українські Новини
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта в понеділок

Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта в понеділок

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

І поки економісти попередили, що продавати долари не варто, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-29 лютого - 1 березня, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6486
1 долар США 24,5900
1 швейцарський франк 25,4384
10 ієн 2,2628
10 російских рублів 3,6626
1 євро 26,9789

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,81% до 24,5831 UAH/USD, а курс купівлі підвищився на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,78% до 26,5393 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

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