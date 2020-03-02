Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта в понеділок

І поки економісти попередили, що продавати долари не варто, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-29 лютого - 1 березня, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6486 1 долар США 24,5900 1 швейцарський франк 25,4384 10 ієн 2,2628 10 російских рублів 3,6626 1 євро 26,9789

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,81% до 24,5831 UAH/USD, а курс купівлі підвищився на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро підвищився на 2,78% до 26,5393 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.



Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.