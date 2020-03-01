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01 марта 2020, воскресенье, 20:45 32
Медицина 2020-03-01T20:45:02+02:00
Українські Новини
Минздрав проверил больницы в Житомире, Ривне и Сарнах для возможных больных коронавирусом

Минздрав проверил больницы в Житомире, Ривне и Сарнах для возможных больных коронавирусом

Валерия Драгомирова
Житомир, Ривне, Сарны, Коронавирус, Виктор Ляшко
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

В то время как коронавирусом заболели почти 87 тысяч человек по всему миру, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко проверил больницы в Житомире, Ривне и Сарнах (Ривненская область), которые будут принимать людей в случае инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Ляшко пообщался непосредственно с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения коронавируса.

Отмечается, что в случае необходимости медицинские работники готовы работать сверхурочно.

Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации коронавируса, и во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 обучения.

В больницах Житомира, Ривне и Сарн есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения на коронавирус.

Также в сообщении подчеркивается, что Украина готова к распространению коронавируса и в стране есть около 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 5 тыс. медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.

Как сообщали Українськi Новини, Николаев подготовил 7 боксов на 14 мест в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Также в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.

 

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