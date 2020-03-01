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01 березня 2020, неділя, 20:45 7
Медицина 2020-03-01T21:15:01+02:00
Українські Новини
МОЗ перевірив лікарні у Житомирі, Рівному та Сарнах для можливих хворих на коронавірус

МОЗ перевірив лікарні у Житомирі, Рівному та Сарнах для можливих хворих на коронавірус

Валерия Драгомирова
Житомир, Рівне, Віктор Ляшко, Коронавірус
Лікарня. Фото: Facebook/Моз
Лікарня. Фото: Facebook/Моз

У той час як на коронавірус захворіли майже 87 тисяч осіб по всьому світу, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко перевірив лікарні у Житомирі, Рівному та Сарнах (Рівненська область), які будуть приймати людей у разі інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Ляшко поспілкувався безпосередньо з лікарями, медсестрами, молодшим медичним персоналом, які будуть допомагати пацієнтам у разі фіксації і розповсюдження коронавірусу.

Зазначається, що у разі потреби медичні працівники готові працювати понаднормово. Всі співробітники добре обізнані про те, що робити в разі фіксації коронавірусу, і у всіх 3 містах вже були проведені як мінімум 2-3 навчання.

У лікарнях Житомира, Рівного та Сарн є інфекційні бокси, спеціально виділені на випадок реєстрації або підозри на коронавірус.

Також у повідомленні підкреслюється, що Україна готова до поширення коронавірусу і в країні є близько 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, інфекційні бокси, 2 тис. лікарів-інфекціоністів, 5 тис. медичного персоналу, які працюють в інфекційних лікарнях.

Як повідомляли Українські Новини, Миколаїв підготував 7 боксів на 14 місць в інфекційній лікарні для можливих хворих на коронавірус COVID-19.

Також у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження українців за кордоном.

 

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