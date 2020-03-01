Под Киевом в Чабанах загорелся гостинично-ресторанный комплекс

Трехэтажный гостинично-ресторанный комплекс в поселке Чабаны загорелось в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 1 марта.

По состоянию на 13:30 спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"К тушению пожара в поселке городского типа Чабаны привлечены 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Соломенской площади в воскресенье, 1 марта, произошло ЧП с маршруткой.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

А в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.

В Шевченковском районе Киева по адресу улица Крещатик, 24 загорелся ресторан "Шато".