В Киеве на Соломенской площади сгорела маршрутка

В Киеве на Соломенской площади в воскресенье, 1 марта, произошло ЧП с маршруткой. Автобус загорелся во время движения. О происшествии сообщили в Facebook паблики Киев Оперативный и dtp.kiev.ua.

На место оперативно приехали сотрудники ГосЧС и потушили пламя.

На кадрах видно, что пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Как рассказал водитель, он услышал резких хлопок, потом маршрутка загорелась. К счастью, пассажиров в ней не было. А водитель, который сидел внутри, успел выскочить и не пострадал.