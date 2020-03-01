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  • Ермак и замруководителя администрации президента России Козак провели встречу в Минске
01 марта 2020, воскресенье, 14:23 74
Политика 2020-03-01T14:23:41+02:00
Українські Новини
Ермак и замруководителя администрации президента России Козак провели встречу в Минске

Ермак и замруководителя администрации президента России Козак провели встречу в Минске

Ольга Фандорина
Минск, Встреча, обмен пленными, Андрей Ермак, Дмитрий Козак
Андрей Ермак. Фото:
Андрей Ермак. Фото: "Украинская правда"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех".

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, Ермак и Козак провели встречу в Минске, в ходе которой обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились президент России Владимир Путин и Президент Владимир Зеленский во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Также Ермак отметил намерение провести следующий трек обмена в марте.

Кроме того, участники встречи отметили важность продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Нормандском формате.

Также Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в Украине не будут приняты.

Кроме того, Ермак заявил, что не намерен увольнять своих замов после смены Богдана, а также, что Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе. 

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