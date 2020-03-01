Ермак и замруководителя администрации президента России Козак провели встречу в Минске

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех".

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, Ермак и Козак провели встречу в Минске, в ходе которой обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились президент России Владимир Путин и Президент Владимир Зеленский во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Также Ермак отметил намерение провести следующий трек обмена в марте.

Кроме того, участники встречи отметили важность продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Нормандском формате.

Также Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в Украине не будут приняты.

Кроме того, Ермак заявил, что не намерен увольнять своих замов после смены Богдана, а также, что Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе.