подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 марта 2020, воскресенье, 12:50 46
Экономика 2020-03-01T12:51:07+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на март цены для промпотребителей

"Нефтегаз" снизил на март цены для промпотребителей

Анна Рудык
Промпотребители, цены на газ, Снижение цены на газ, Нефтегаз
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

После того, как "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль, НАК в марте 2020 года снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нефтегаза".

Так, сообщается, что в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, "Нефтегаз" предлагает газ по цене 3 981,00 — 4 606,00 грн/тыс. куб. м, не учитывая НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Отметим, что по сравнению с февральскими ценами, мартовская стоимость снизилась на 12-15% в зависимости от условий поставки.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Больше новостей о: Промпотребители цены на газ Снижение цены на газ Нефтегаз

"Нефтегаз" снизил на 12-15% цены на газ для промпо...
"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январ...
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промп...
Витренко не стал кандидатом в премьеры, поскольку ...
Доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда
Новости
В инфекционной больнице Николаева подготовили 14 мест для возможных больных коронавирусом 13:55
Порывы ветра до 30 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение 13:36
Возле КПВВ на Донбассе образовались очереди из автомобилей 13:15
"Нефтегаз" снизил на март цены для промпотребителей 12:50
В аэропорту Николаева будут мерить температуру пассажиров из Египта 12:25
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта 17:51
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok