"Нефтегаз" снизил на март цены для промпотребителей

После того, как "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль, НАК в марте 2020 года снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нефтегаза".

Так, сообщается, что в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, "Нефтегаз" предлагает газ по цене 3 981,00 — 4 606,00 грн/тыс. куб. м, не учитывая НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Отметим, что по сравнению с февральскими ценами, мартовская стоимость снизилась на 12-15% в зависимости от условий поставки.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.