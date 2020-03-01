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  • На коронавірус захворіли майже 87 тисяч осіб. Актуальні дані на 1 березня
01 березня 2020, неділя, 09:19 37
Світ 2020-03-01T10:45:01+02:00
Українські Новини
На коронавірус захворіли майже 87 тисяч осіб. Актуальні дані на 1 березня

На коронавірус захворіли майже 87 тисяч осіб. Актуальні дані на 1 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Спалах коронавірусу, коронавірус в Європі
Коронавірус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавірус. Фото: unsplash.com/CDC

Кількість заражень на китайський коронавірус по всьому світу збільшилася до 86 905 осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними станом на ранок 1 березня, кількість загиблих від коронавірусу досягла 2 980 осіб.

Варто зазначити, що на другому місці після Китаю за захворюваності на коронавірус виявилася Південна Корея з 3 526 інфікованими і 17 загиблими.

Італія знаходиться на третьому місці, тут кількість хворих коронавірусом досягла 1 128 осіб.

Проте найбільша кількість смертей залишається в Китаї, де від коронавірусу померли 2 870 хворих. Інфікованих на даний момент 79 824 людини.

Кількість людей, яких вдалося вилікувати від коронавірусу, також трохи збільшилася і становить 41 958 осіб.

Лічильник коронавіруса. Фото: South China Morning PostЛічильник коронавірусу. Фото: South China Morning Post

Як повідомляли Українські Новини, в США зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Також у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном. Крім того, в Ізраїлі через коронавірус на карантин відправили 450 військових.

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