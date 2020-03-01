На коронавірус захворіли майже 87 тисяч осіб. Актуальні дані на 1 березня

Кількість заражень на китайський коронавірус по всьому світу збільшилася до 86 905 осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post. Так, згідно з даними станом на ранок 1 березня, кількість загиблих від коронавірусу досягла 2 980 осіб. Варто зазначити, що на другому місці після Китаю за захворюваності на коронавірус виявилася Південна Корея з 3 526 інфікованими і 17 загиблими. Італія знаходиться на третьому місці, тут кількість хворих коронавірусом досягла 1 128 осіб. Проте найбільша кількість смертей залишається в Китаї, де від коронавірусу померли 2 870 хворих. Інфікованих на даний момент 79 824 людини. Кількість людей, яких вдалося вилікувати від коронавірусу, також трохи збільшилася і становить 41 958 осіб. Лічильник коронавірусу. Фото: South China Morning Post Як повідомляли Українські Новини, в США зафіксували першу смерть від коронавірусу. Також у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном. Крім того, в Ізраїлі через коронавірус на карантин відправили 450 військових.