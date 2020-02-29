В Афганистане США и талибы подписали историческое мировое соглашение

После того, как в ноябре 2019 Донлаьд Трамп неожиданно прилетел в Афганистан, Соединенные Штаты Америки по согласованию с властями Афганистана подписали с афганским исламистским движением "Талибан" соглашение, имеющее целью завершить конфликт в Афганистане.

Соглашение, подписанное в столице Катара Дохе, содержит график вывода войск США из Афганистана, где они находились более 18 лет, в обмен на ряд обязательств талибов в области безопасности и их обещаний пойти на переговоры с властями Афганистана. В церемонии подписания принял участие государственный секретарь США Майк Помпео и лидеры талибов. При этом Помпео подчеркнул, что нынешнее подписание - "это только начало", пишет "Радио Свобода".

В совместной декларации властей США и Афганистана по поводу подписания говорится, что США и другие страны НАТО выведут из Афганистана все свои войска в течение 14 месяцев в случае, если талибы придерживаться взятых на себя обязательств. Министр обороны США Марк Эспер, который находится в столице Афганистана Кабуле, отметил, что вывод иностранных войск будет происходить только на определенных условиях и Вашингтон не колеблясь отменит сделку, если ее не выполнят талибы.

Эспер и президент Афганистана Ашраф Гани подписали совместное заявление, в котором говорится об обязательствах Кабула поддержать соглашение США и талибов.

Соглашение уже поздравили в мире. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ее "первым шагом к прочному миру", но предупредил, что "путь к миру будет тяжелый и сложный". Верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель так же поздравил "важные первые шаги" к решению конфликта и призвал не упустить нынешней возможности пойти в направлении мира и "незамедлительно" начать переговоры между властями Афганистана и талибами.

Движение "Талибан" до сих пор отказывался от прямых переговоров с властями Афганистана, называя ее "марионеткой Запада", но согласился на переговоры с США, которые тоже несколько раз оказывались на грани срыва. Как считают, предусмотренные соглашением прямые переговоры Кабула и талибов может быть трудно осуществить из-за взаимного недоверия обеих сторон.

Нынешний конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года, когда международная коалиция под руководством США вошла в Афганистан, чтобы сбросить тогдашнюю власть талибов в большей части территории страны и ликвидировать в этой стране ячейки экстремистской сети "Аль-Каида", которая перед этим совершил крупный теракт в США 11 сентября того года. Сброшены талибы и союзные им исламистские группировки позже смогли перегруппироваться и сейчас фактически контролируют значительную часть Афганистана и ведут бои против правительственных сил и их западных союзников.

Как сообщали Українські Новини, 25 января в Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев. Псоле этого "талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными.