подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
29 февраля 2020, суббота, 22:17 16
Политика мира 2020-02-29T22:26:28+02:00
Українські Новини
В Афганистане США и талибы подписали историческое мировое соглашение

В Афганистане США и талибы подписали историческое мировое соглашение

Ярина Вацяк
США, Афганистан, Талибы
Афганистан. Фото: pixabay.com
Афганистан. Фото: pixabay.com

После того, как в ноябре 2019 Донлаьд Трамп неожиданно прилетел в Афганистан, Соединенные Штаты Америки по согласованию с властями Афганистана подписали с афганским исламистским движением "Талибан" соглашение, имеющее целью завершить конфликт в Афганистане.

Соглашение, подписанное в столице Катара Дохе, содержит график вывода войск США из Афганистана, где они находились более 18 лет, в обмен на ряд обязательств талибов в области безопасности и их обещаний пойти на переговоры с властями Афганистана. В церемонии подписания принял участие государственный секретарь США Майк Помпео и лидеры талибов. При этом Помпео подчеркнул, что нынешнее подписание - "это только начало", пишет "Радио Свобода".

В совместной декларации властей США и Афганистана по поводу подписания говорится, что США и другие страны НАТО выведут из Афганистана все свои войска в течение 14 месяцев в случае, если талибы придерживаться взятых на себя обязательств. Министр обороны США Марк Эспер, который находится в столице Афганистана Кабуле, отметил, что вывод иностранных войск будет происходить только на определенных условиях и Вашингтон не колеблясь отменит сделку, если ее не выполнят талибы.

Эспер и президент Афганистана Ашраф Гани подписали совместное заявление, в котором говорится об обязательствах Кабула поддержать соглашение США и талибов.

Соглашение уже поздравили в мире. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ее "первым шагом к прочному миру", но предупредил, что "путь к миру будет тяжелый и сложный". Верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель так же поздравил "важные первые шаги" к решению конфликта и призвал не упустить нынешней возможности пойти в направлении мира и "незамедлительно" начать переговоры между властями Афганистана и талибами.

Движение "Талибан" до сих пор отказывался от прямых переговоров с властями Афганистана, называя ее "марионеткой Запада", но согласился на переговоры с США, которые тоже несколько раз оказывались на грани срыва. Как считают, предусмотренные соглашением прямые переговоры Кабула и талибов может быть трудно осуществить из-за взаимного недоверия обеих сторон.

Нынешний конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года, когда международная коалиция под руководством США вошла в Афганистан, чтобы сбросить тогдашнюю власть талибов в большей части территории страны и ликвидировать в этой стране ячейки экстремистской сети "Аль-Каида", которая перед этим совершил крупный теракт в США 11 сентября того года. Сброшены талибы и союзные им исламистские группировки позже смогли перегруппироваться и сейчас фактически контролируют значительную часть Афганистана и ведут бои против правительственных сил и их западных союзников.

Как сообщали Українські Новини, 25 января в Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев. Псоле этого "талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными.

Больше новостей о: США Афганистан Талибы

На внеочередном заседании Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ
Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус
Новости
Турецко-грецкая граница. Скриншот видео AFP News Agency
Турция открыла границу в ЕС для беженцев: Греция пытается сдержать навалу мигрантов 22:48
В Афганистане США и талибы подписали историческое мировое соглашение 22:17
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса 21:39
Пользователи Приватбанка не смогут ночью расплатиться или снять деньги с карты 21:13
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
больше новостей
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
больше новостей
Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok