Талибы хотят мира: Трамп неожиданно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп, адвокат которого оказался почетным мэром поселка под Киевом, совершил неожиданный визит к американским военным в Афганистане и заявил, что надеется на прекращение огня со стороны талибов в самой длинной для Штатов войне.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Издание сообщает, что за время президентства Трампа это его первый визит.

Надежду на прекращение огня также положил обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, который состоялся неделю назад.

Сам же глава Белого дома заявил, что "Талибы хотят заключить соглашение, и поэтому мы встречаемся с ними".

Визит хранился в тайне по соображениям безопасности.

Лидеры талибов сообщили Reuters, что их представители проводили встречу с высшими должностными лицами Штатов в минувшие выходные, добавив, что могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.

Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.

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