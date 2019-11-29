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29 ноября 2019, пятница, 08:18 423
Америка 2019-11-29T08:45:11+02:00
Українські Новини
Талибы хотят мира: Трамп неожиданно прилетел в Афганистан

Талибы хотят мира: Трамп неожиданно прилетел в Афганистан

Дональд Трамп, Афганистан, Талибы

Президент США Дональд Трамп, адвокат которого оказался почетным мэром поселка под Киевом, совершил неожиданный визит к американским военным в Афганистане и заявил, что надеется на прекращение огня со стороны талибов в самой длинной для Штатов войне.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Издание сообщает, что за время президентства Трампа это его первый визит.

Надежду на прекращение огня также положил обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, который состоялся неделю назад.

Сам же глава Белого дома заявил, что "Талибы хотят заключить соглашение, и поэтому мы встречаемся с ними".

Визит хранился в тайне по соображениям безопасности.

Лидеры талибов сообщили Reuters, что их представители проводили встречу с высшими должностными лицами Штатов в минувшие выходные, добавив, что могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.

Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Президент США Дональд Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа 

Ранее в США началась процедура импичмента Дональда Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США Байдена. Тем временем, миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом США.

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