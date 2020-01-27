подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • "Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными
27 января 2020, понедельник, 19:55 15
Мир 2020-01-27T19:56:21+02:00
Українські Новини
"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными

"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными

Валерия Драгомирова
Афганистан, Крушение самолета, США, Талибан
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

Самолет, который разбился в понедельник в Афганистане принадлежит армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что это был небольшой военный самолет. Пока нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате действий противника, отметили источники.


Один из чиновников сказал, что в самолете находилось по меньшей мере 10 человек. Пентагон пока не обнародовал официальное заявление о катастрофе.

Как сообщает "ВВС Россия", движение "Талибан"  взяло на себя ответственность за сбитый в Афганистане самолет. Первоначально сообщалось о крушении пассажирского самолета, однако в "Талибане" заявили, что сбили самолет, в котором находились американские военные.

"Самолет, выполнявший разведывательную миссию, был сбит над Садо-Хель в районе Дих-Як, который находится в провинции Газни", - заявил представитель "Талибана".

Как сообщали Українські Новини, 25 января в Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев.

8 января иранские военные сбили самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана, вследствие чего погибли 11 украинцев.

Больше новостей о: Афганистан Крушение самолета США Талибан

В Афганистане разбился пассажирский самолет с боле...
Сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме, - м...
Китай занял второе место в мире после США по произ...
Авиаудар по позициям талибов в Афганистане забрал ...
Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
В Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса 20:06
"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными 19:55
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Бойко хочет отменить закон о среднем образовании, поскольку он нарушает права русскоязычных 19:43
В Киеве задержали "минера" метро Крещатик 19:41
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Сегодня день памяти жертв Холокоста: как чествуют в Украине 12:48
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok