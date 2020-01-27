"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что это был небольшой военный самолет. Пока нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате действий противника, отметили источники.



Один из чиновников сказал, что в самолете находилось по меньшей мере 10 человек. Пентагон пока не обнародовал официальное заявление о катастрофе.



Как сообщает "ВВС Россия", движение "Талибан" взяло на себя ответственность за сбитый в Афганистане самолет. Первоначально сообщалось о крушении пассажирского самолета, однако в "Талибане" заявили, что сбили самолет, в котором находились американские военные.



"Самолет, выполнявший разведывательную миссию, был сбит над Садо-Хель в районе Дих-Як, который находится в провинции Газни", - заявил представитель "Талибана".



Как сообщали Українські Новини, 25 января в Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев.



8 января иранские военные сбили самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана, вследствие чего погибли 11 украинцев.