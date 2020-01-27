"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными

Самолет, который разбился в понедельник в Афганистане принадлежит армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает "Европейская правда". Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что это был небольшой военный самолет. Пока нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате действий противника, отметили источники.Один из чиновников сказал, что в самолете находилось по меньшей мере 10 человек. Пентагон пока не обнародовал официальное заявление о катастрофе. Как сообщает "ВВС Россия", движение "Талибан" взяло на себя ответственность за сбитый в Афганистане самолет. Первоначально сообщалось о крушении пассажирского самолета, однако в "Талибане" заявили, что сбили самолет, в котором находились американские военные."Самолет, выполнявший разведывательную миссию, был сбит над Садо-Хель в районе Дих-Як, который находится в провинции Газни", - заявил представитель "Талибана".Как сообщали Українські Новини, 25 января в Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев.8 января иранские военные сбили самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана, вследствие чего погибли 11 украинцев.