В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угода

Сполучені Штати Америки за погодженням з владою Афганістану підписали з афганським рухом "Талібан" угоду, що має на меті завершити конфлікт в Афганістані. Це сталося після того, як в листопаді 2019 Донлаьд Трамп несподівано прилетів до Афганістану,

Угода, підписана в столиці Катару Досі, містить графік виведення військ США з Афганістану, де вони перебували понад 18 років, в обмін на низку зобов'язань талібів у галузі безпеки та їх обіцянок піти на переговори з владою Афганістану. У церемонії підписання взяв участь державний секретар США Майк Помпео і лідери талібів. При цьому Помпео підкреслив, що нинішнє підписання - "це тільки початок", пише "Радіо Свобода".

У спільній декларації влад США й Афганістану з приводу підписання мовиться, що США й інші країни НАТО виведуть з Афганістану всі свої війська протягом 14 місяців у разі, якщо таліби дотримаються взятих на себе зобов’язань. Міністр оборони США Марк Еспер, який перебуває в столиці Афганістану Кабулі, наголосив, що виведення іноземних військ буде відбуватися тільки на визначених умовах і що Вашингтон не вагаючись скасує угоду, якщо її не виконають таліби.

Еспер і президент Афганістану Ашраф Гані підписали спільну заяву, в якій ідеться про зобов’язання Кабула підтримати угоду США і талібів.

Угоду вже привітали у світі. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав її "першим кроком до тривкого миру", але застеріг, що "шлях до миру буде важкий і складний". Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель так само привітав "важливі перші кроки" до вирішення конфлікту і закликав не змарнувати нинішньої можливості піти в напрямку миру і "без зволікань" почати переговори між владою Афганістану й талібами.

Рух "Талібан" дотепер відмовлявся від прямих переговорів із владою Афганістану, називаючи її "маріонеткою Заходу", але погодився на переговори зі США, які теж кілька разів опинялися на межі зриву. Як вважають, передбачені угодою прямі переговори Кабула й талібів може бути важко здійснити через взаємну недовіру обох сторін.

Нинішній конфлікт в Афганістані триває від 2001 року, коли міжнародна коаліція під проводом США ввійшла в Афганістан, щоб скинути тодішню владу талібів у більшій частині території країни і ліквідувати в цій країні осередки екстремістської мережі "Аль-Каїда", яка перед цим вчинила великий теракт у США 11 вересня того року. Скинені таліби і союзні їм ісламістські угруповання пізніше змогли перегрупуватися і зараз фактично контролюють значну частину Афганістану й ведуть бої проти урядових сил і їхніх західних союзників.

Як повідомляли Українські Новини, 25 січня в Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців. Після цього "талібан" заявив, що збив літак з американськими військовими.