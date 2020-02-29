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29 лютого 2020, субота, 21:38 6
Америка 2020-02-29T21:58:37+02:00
Українські Новини
У США зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У США зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Ярина Вацяк
Вашингтон, Коронавірус, Коронавірус в США
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

У США зафіксовано першу смерть від коронавірусу в той час, як вакцину від коронавіруса готують до випробувань на людях. У штаті Вашингтон від COVID-19 помер чоловік.

Про це представники органів охорони здоров'я штату повідомили в суботу, пише The Associated Press.

Державні чиновники випустили короткий пресреліз з оголошенням про смерть і збирають пресконференцію і запланували пресконференцію. Представник медичного центру EvergreenHealth Кейсі Даль сказав, що чоловік помер в установі в передмісті Сіетла, Кіркланд, але не повідомив жодних інших подробиць.

Представники органів охорони здоров'я штату і округу Кінг заявили, що "з інфекцією були виявлені нові люди, один з яких помер". Вони не сказали, скільки нових випадків.

Емі Рейнольдс з департаменту охорони здоров'я штату Вашингтон в короткому телефонному інтерв'ю сказала: "Ми маємо справу з надзвичайною ситуацією, яка розвивається".

Вашингтонський губернатор Джей Инсли сказав, що чоловік, який помер, був з штату Вашингтон.

Як повідомляли Українські Новини, 27 лютого в США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом від невідомого носія.

У зв'язку зі стрімким поширенням хвороби мер Сан-Франциско (США) Лондон Брід ввів надзвичайний стан у місті.

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