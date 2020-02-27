В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя

В то время как вирус постепенно приближается к границе Украины и первый случай уже зафиксировали в Польше, в штате Калифорния (США) 26 февраля сообщили о случае заражения коронавирусом человека, который не был за границей и не контактировал с инфицированными людьми, вернувшимися из эпицентров заражения.

Об этом сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"Возможно, это прецедент такого распространения COVID-19 в США, когда источник инфекции неизвестен", - пишут в CDC.

Медики уточнили, что они не исключают вариант, что пациент все же мог заразиться от человека, побывавшего за границей. Инкубационный перид вируса составляет 14 дней, и у носителя могли не проявиться симптомы.

Пациентом оказался житель округа Солано и сейчас он находится в медцентре UC Davis в Сакраменто, сообщает CNN. Он поступил в другой госпиталь в северной части штата с подозрением на коронавирус еще 19 февраля.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным в мире коронавирусом заразились 82 168 человек, выздоровели 32 897 человек, а умерли 2 801.

Тем временем в Киеве за день пограничники проверили температуру у 13 тыс прилетевших из-за границы граждан.