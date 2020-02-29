В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом

В то время, как у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус, Запорожская область определила Запорожскую областную инфекционную больницу местом временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом, в случае появления таковых.

Об этом на брифинге сообщил главный врач больницы Владимир Шинкаренко, передают Українські Новини.

"Медучреждение и работники полностью готовы к встрече пациентов с подозрением на коронавирусную инфекциею. Учреждение имеет специально оборудованные боксы для пациентов, средства защиты и тому подобное", - сказал он.

Эта же больница определена главной госпитальной базой для принятия пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Департаменту здравоохранения облгосадминистрации и Запорожскому областному лабораторному центру поручено просчитать потребность области в средствах индивидуальной защиты персонала больниц для выделения на их закупку средств из резервного фонда областного бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 2,65 млн гривен на содержание граждан в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.

89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.