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29 февраля 2020, суббота, 19:13 54
Кабмин 2020-02-29T19:13:02+02:00
Українські Новини
Пресс-служба Кабмина не комментирует информацию СМИ об отставке Гончарука

Пресс-служба Кабмина не комментирует информацию СМИ об отставке Гончарука

Валерия Драгомирова
Кабмин, Отставка, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Пресс-служба Кабинета Министров не комментирует информацию средств массовой информации об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе премьера и правительства.

"Мы не комментируем слухи", - сообщил собеседник.

В то же время, пресс-секретарь премьера отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть предстоящие кадровые изменения министров.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Гончарук повторно 28 февраля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрена отставка премьера и назначение на его должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабмину и заслушивания отчета правоохранителей.

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия не прогнозирует назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром.

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