Пресс-служба Кабмина не комментирует информацию СМИ об отставке Гончарука

Пресс-служба Кабинета Министров не комментирует информацию средств массовой информации об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе премьера и правительства.



"Мы не комментируем слухи", - сообщил собеседник.



В то же время, пресс-секретарь премьера отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть предстоящие кадровые изменения министров.



Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Гончарук повторно 28 февраля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрена отставка премьера и назначение на его должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабмину и заслушивания отчета правоохранителей.



Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия не прогнозирует назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром.