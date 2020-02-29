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29 лютого 2020, субота, 16:02 11
Силові структури 2020-02-29T18:15:01+02:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу про декларування недостовірних даних Гладковським, — адвокат

НАБУ закрило справу про декларування недостовірних даних Гладковським, — адвокат

Валерия Драгомирова
НАБУ, Олег Гладковський, Закриття справи, Недостовірне декларування доходів
Олег Гладковський Фото: 112.ua
Олег Гладковський Фото: 112.ua

НАБУ закрила кримінальне провадження за фактом декларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковським недостовірної інформації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Руслан Волинець.

За його словами, справа стосувалася нібито недостовірного декларування інформації про купівлю-продаж картини "Обличчя війни", на якій з фронтових гільз зображено обличчя президента Росії Володимира Путіна.

Він зазначив, що справа розслідувалася за ст. 366-1 Кримінального кодексу і була закрита 27 січня постановою детектива НАБУ у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковскому у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірної інформації.

Раніше джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з особою президента Росії Володимира Путіна та його затримання ніяк не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері.

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