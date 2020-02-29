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29 февраля 2020, суббота, 08:22 64
Общество 2020-02-29T08:22:02+02:00
Українські Новини
С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы

С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы

Ольга Фандорина
Весна, Март, КПВВ, Весенний режим работы
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 марта переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Сообщаем, что, согласно распоряжению командующего Объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе Операции объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30

просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Тем временем, в четыре пропускных пункта Луганской области завезли инфракрасные термометры для противодействия коронавирусу.

Ранее также сообщалось, что подростки от 14 до 16 лет смогут пересекать КПВВ на Донбассе по свидетельству о рождении до мая.

Также сообщалось, что центр админуслуг будет работать в пункте пропуска "Чонгар" на границе с Крымом до 2021.

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