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29 февраля 2020, суббота, 09:00 34
Lifestyle 2020-02-29T09:00:01+02:00
Українські Новини
Google составил рейтинг пяти самых популярных блюд мира за 2019

Google составил рейтинг пяти самых популярных блюд мира за 2019

Елена Новикова
США, Италия, Бразилия, Еда, Австралия, Google, Сингапур, Напиток, Курица, Пирог, рецепты, Блюда
Еда. Фото: pixabay
Еда. Фото: pixabay

В Украине самым популярным блюдом на этой неделе, несомненно, были блинчики. Их готовили в честь Масленицы, которая заканчивается уже 1 марта. Какое лакомство будет популярным уже в понедельник сложно представить, ведь тенденции меняются очень быстро. Чтобы узнать, какие блюда готовили чаще всего в прошлом году, Google собрал статистику запросов по всему миру и составил рейтинг самых популярных рецептов за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.

В Австралии на первом месте блюда из продуктов растительного происхождения.

Овощные шашлычки. Фото: pixabayОвощные шашлычки. Фото: pixabay

Напиток чича-морада был самым популярным в Бразилии. Традиционно его готовят из фиолетовой кукурузы и фруктов.

Чича морада. Скриншот: Youtube/Just Eat LifeЧича-морада. Скриншот: YouTube/Just Eat Life

А вот в Италии чаще всего искали рецепт неаполитанского пасхального пирога. Его готовят с начинкой из двух типов сыра рикотта, а также с вареной пшеницей, цукатами, ванилью и апельсиновой водой.

Неаполитанский пасхальный пирог. Скриншот: YouTube/GialloZafferanoНеаполитанский пасхальный пирог. Скриншот: YouTube/GialloZafferano

Рецепт курицы под соусом терияки стал самым популярным Сингапуре. Это нежное мясо птицы с интересным вкусом, в котором есть умеренная сладость и небольшая острота.

Курица терияки. Фото: pixabayКурица терияки. Фото: pixabay

В США же самым популярным запросом был рецепт пастушьего пирога. Он представляет собой запеканку из мясного фарша, картофеля и других овощей.

Пастуший пирог. Скриншот: YouTube/Всегда вкусно!Пастуший пирог. Скриншот: YouTube/Всегда вкусно!

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить яблочный пирог с корицей и традиционные украинские вареники.

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