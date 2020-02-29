Google составил рейтинг пяти самых популярных блюд мира за 2019

В Украине самым популярным блюдом на этой неделе, несомненно, были блинчики. Их готовили в честь Масленицы, которая заканчивается уже 1 марта. Какое лакомство будет популярным уже в понедельник сложно представить, ведь тенденции меняются очень быстро. Чтобы узнать, какие блюда готовили чаще всего в прошлом году, Google собрал статистику запросов по всему миру и составил рейтинг самых популярных рецептов за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании. В Австралии на первом месте блюда из продуктов растительного происхождения. Овощные шашлычки. Фото: pixabay Напиток чича-морада был самым популярным в Бразилии. Традиционно его готовят из фиолетовой кукурузы и фруктов. Чича-морада. Скриншот: YouTube\/Just Eat Life А вот в Италии чаще всего искали рецепт неаполитанского пасхального пирога. Его готовят с начинкой из двух типов сыра рикотта, а также с вареной пшеницей, цукатами, ванилью и апельсиновой водой. Неаполитанский пасхальный пирог. Скриншот: YouTube\/GialloZafferano Рецепт курицы под соусом терияки стал самым популярным Сингапуре. Это нежное мясо птицы с интересным вкусом, в котором есть умеренная сладость и небольшая острота. Курица терияки. Фото: pixabay В США же самым популярным запросом был рецепт пастушьего пирога. Он представляет собой запеканку из мясного фарша, картофеля и других овощей. Пастуший пирог. Скриншот: YouTube\/Всегда вкусно! Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить яблочный пирог с корицей и традиционные украинские вареники.