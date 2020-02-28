Самое "масленичное" блюдо. Рецепт блинов с грибами

Масленица в самом разгаре, и самое время готовить блины. А поскольку времени на готовку и на празднование перед Великим постом осталось не так много, приниматься нужно только за самые лучшие рецепты. Например, за блины с грибами.

Для приготовления понадобятся:

300 г шампиньонов

100 г сыра (горгонзолы, рокфора, главное — с насыщенным характерным вкусом)

70 мл красного сухого вина

2 столовые ложки масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 чайная ложка приправы "итальянские травы"

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления прост:

Лук нужно мелко нашинковать, грибы — порезать на кусочки. В сотейнике разогреть оливковое масло и потушить лук с чесноком до мягкости. Добавить грибы, соль и перец, вино и пряности и готовить 10 минут, пока грибы не пустят сок, и пока этот сок вместе с вином не испарится. Добавить к грибам измельченный сыр и перемешать. На блины выложить начинку, завернуть, как вам хочется и обжарить немного в небольшом количестве растительного масла.

Блюдо подают со сметаной или сливками.

Пожалуй, самым сложным в рецепте будет порезать лук. Как сделать это красиво и без слез, есть в видео-инструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=QZsvyQ-WqJU" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее Українські Новини писали, как приготовить блины без молока и яиц.

Также на основе блинов можно приготовить шоколадный торт и подавать его как десерт.