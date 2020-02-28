Самое "масленичное" блюдо. Рецепт блинов с грибами

Масленица в самом разгаре, и самое время готовить блины. А поскольку времени на готовку и на празднование перед Великим постом осталось не так много, приниматься нужно только за самые лучшие рецепты. Например, за блины с грибами. Для приготовления понадобятся: 300 г шампиньонов 100 г сыра (горгонзолы, рокфора, главное — с насыщенным характерным вкусом) 70 мл красного сухого вина 2 столовые ложки масла 1 луковица 2 зубчика чеснока 1 чайная ложка приправы "итальянские травы" соль и перец по вкусу. Процесс приготовления прост: Лук нужно мелко нашинковать, грибы — порезать на кусочки. В сотейнике разогреть оливковое масло и потушить лук с чесноком до мягкости. Добавить грибы, соль и перец, вино и пряности и готовить 10 минут, пока грибы не пустят сок, и пока этот сок вместе с вином не испарится. Добавить к грибам измельченный сыр и перемешать. На блины выложить начинку, завернуть, как вам хочется и обжарить немного в небольшом количестве растительного масла. Блюдо подают со сметаной или сливками. Пожалуй, самым сложным в рецепте будет порезать лук. Как сделать это красиво и без слез, есть в видео-инструкции. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QZsvyQ-WqJU" frameborder="0" allowfullscreen> Ранее Українські Новини писали, как приготовить блины без молока и яиц. Также на основе блинов можно приготовить шоколадный торт и подавать его как десерт.