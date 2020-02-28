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28 февраля 2020, пятница, 06:49 40
Lifestyle 2020-02-28T06:49:01+02:00
Українські Новини
Самое "масленичное" блюдо. Рецепт блинов с грибами

Самое "масленичное" блюдо. Рецепт блинов с грибами

Кира Молчанова
Рецепт, Масленица, Блины, рецепты
Блины с грибами. Фото: tutknow.ru
Блины с грибами. Фото: tutknow.ru

Масленица в самом разгаре, и самое время готовить блины. А поскольку времени на готовку и на празднование перед Великим постом осталось не так много, приниматься нужно только за самые лучшие рецепты. Например, за блины с грибами.

Для приготовления понадобятся:

  • 300 г шампиньонов
  • 100 г сыра (горгонзолы, рокфора, главное — с насыщенным характерным вкусом)
  • 70 мл красного сухого вина
  • 2 столовые ложки масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка приправы "итальянские травы"
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления прост:

  1. Лук нужно мелко нашинковать, грибы — порезать на кусочки.
  2. В сотейнике разогреть оливковое масло и потушить лук с чесноком до мягкости. Добавить грибы, соль и перец, вино и пряности и готовить 10 минут, пока грибы не пустят сок, и пока этот сок вместе с вином не испарится.
  3. Добавить к грибам измельченный сыр и перемешать. На блины выложить начинку, завернуть, как вам хочется и обжарить немного в небольшом количестве растительного масла.

Блюдо подают со сметаной или сливками.

Пожалуй, самым сложным в рецепте будет порезать лук. Как сделать это красиво и без слез, есть в видео-инструкции.

Ранее Українські Новини писали, как приготовить блины без молока и яиц.

Также на основе блинов можно приготовить шоколадный торт и подавать его как десерт.

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