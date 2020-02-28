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28 лютого 2020, пʼятниця, 23:48 5
Кабмін 2020-02-28T23:49:22+02:00
Українські Новини
Арахамія виключає можливість призначення бізнесмена Тігіпка прем'єром

Арахамія виключає можливість призначення бізнесмена Тігіпка прем'єром

Валерия Драгомирова
Кабмін, Сергій Тігіпко, Прем'єр-міністр, Давид Арахамія
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не прогнозує призначення бізнесмена Сергія Тігіпка прем'єр-міністром.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Ні, цього не буде", - відповів Арахамія на питання про можливість призначення Тігіпка головою уряду.

До уточнюючого питання журналіста депутат відмовився називати імена розглянутих кандидатур.

"Є можливість епідемії коронавірусу, і потрібно Кабмін фактично перетворити в штаб. Для того, щоб це стало штабом, потрібно зробити кілька кадрових рішень. Ми хотіли б посилити Кабмін, зробити його більш оперативним, більш досвідченим і все таке", - пояснює політик.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Гончарука можуть "відставити" у найближчі два тижні. Повідомляється, що президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком – залишати на посаді прем'єр-міністра або міняти.

Також Зеленський підтвердив зустріч з Тігіпком на тлі чуток про зміну прем'єра.

Крім того, соцмережі обговорюють можливе призначення Тігіпка на посаду прем'єра.

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