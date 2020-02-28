В Украине людей с коронавирусом будут лечить за счет государства, – Скалецкая

В то время как коронавирусом по всему миру заразились 83 тыс. человек, в Украине людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения заболевания будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

Об этом hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



"Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не является сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", — отметила министр.



Скалецкая объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача.



"Просьба — не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", — призвала Скалецкая.



Как сообщали Українські Новини, ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса.



Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.