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28 февраля 2020, пятница, 21:47 62
Медицина 2020-02-28T21:53:28+02:00
Українські Новини
В Украине людей с коронавирусом будут лечить за счет государства, – Скалецкая

В Украине людей с коронавирусом будут лечить за счет государства, – Скалецкая

Валерия Драгомирова
Украина, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Бесплатное лечение
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В то время как коронавирусом по всему миру заразились 83 тыс. человек, в Украине людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения заболевания будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

Об этом hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не является сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", — отметила министр.

Скалецкая объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача.

"Просьба — не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", — призвала Скалецкая.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса. 

Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

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