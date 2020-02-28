В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави, – Скалецька

У той час як на коронавірус по всьому світу захворіли 83 тис. осіб, в Україні людей з підозрою на коронавірус і в разі підтвердження захворювання лікуватимуть безкоштовно в комунальних і державних медичних установах.

Про це hromadske повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.



"Всі люди, які знаходяться в наших медичних закладах комунальної і державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для поставки. Зараз у закладах охорони здоров'я ліки є", — зазначила міністр.



Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Все це повинно робитися за рекомендаціями лікаря.



"Прохання — не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія і проблеми з диханням", — закликала Скалецька.



Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ підвищила до "дуже високого" ризик поширення коронавірусу.



Тим часом глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.