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28 лютого 2020, пʼятниця, 22:06 9
Медицина 2020-02-28T22:07:24+02:00
Українські Новини
В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави, – Скалецька

В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави, – Скалецька

Валерия Драгомирова
Зоряна Скалецька, Лікування, Коронавірус, Безкоштовне лікування
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

У той час як на коронавірус по всьому світу захворіли 83 тис. осіб, в Україні людей з підозрою на коронавірус і в разі підтвердження захворювання лікуватимуть безкоштовно в комунальних і державних медичних установах.

Про це hromadske повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Всі люди, які знаходяться в наших медичних закладах комунальної і державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для поставки. Зараз у закладах охорони здоров'я ліки є", — зазначила міністр.

Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Все це повинно робитися за рекомендаціями лікаря.

"Прохання — не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія і проблеми з диханням", — закликала Скалецька.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ підвищила до "дуже високого" ризик поширення коронавірусу.

Тим часом глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.

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