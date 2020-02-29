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29 лютого 2020, субота, 06:00 17
Фінанси 2020-02-29T09:15:01+02:00
Українські Новини
Коронавірус може розгойдати ситуацію на валютному ринку: чого чекати від курсу валют навесні

Коронавірус може розгойдати ситуацію на валютному ринку: чого чекати від курсу валют навесні

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, прогноз курсу валют, Коронавірус
Гривня
Гривня

Українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу і його впливу на світову економіку, у той час, як найбагатші люди світу через коронавірус тільки за день втратили 139 млрд доларів.

Ситуація на зовнішніх ринках і перспективи розвитку відносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде чинити найбільший вплив найближчим часом, пише "Бізнес НВ".

Зі слів Юрія Гриненка, впливати на рух курсу нацвалюти будуть: погашення ОВДП за короткими паперами (купівля яких здійснювалася в 2019 році); виплата дивідендів за 2019 рік, в тому числі нерезидентам; розвиток ситуації з коронавірусом, що впливає на схильність інвесторів віддавати перевагу не ринкам, що розвиваються, а вкладати свої інвестиції в "Safe Haven".

Зі словами Ігоря Якобчука з Піреус Банку, активне поширення короновірусу на міжнародних ринках може негативно вплинути на експорт України (в першу чергу експорт металів).

"Розвиток відносин з МВФ буде впливати на настрій інвесторів ОВДП, що може надавати як підтримку, так і тиск на курс гривні", - сказав він.

Антон Коваленко з ОТП Банку вважає, що попит на ОВДП може бути відновлений лише шляхом підвищення прибутковості. "Очікуємо сезонне зміцнення гривні за умови відсутності ескалацій на фронті і наявності домовленостей з МВФ, - сказав він. - Поки що немає розуміння, як "коронавірус" відіб'ється на світовій економіці і на імпортних можливості Китаю, оскільки вони - одні з основних експортних партнерів України".

Ярослав Кабін з Ідея Банку нагадав про сезонний чинник, який працює на зміцнення гривні. Зазвичай навесні пропозиція валюти перевищує попит. "Активними продавцями виступають традиційно аграрії. Крім цього, ми очікуємо хоч і в менших обсягах, але попит нерезидентів на український держборг. (Частина аналітиків говорять про те, що аграрії будуть і купувати валюту для поставок імпортної техніки, добрив тощо Нафтогаз також буде активним на ринку завдяки валютним надходженням від транзиту газу. Важливим також є продовження співпраці України з МВФ, від цього дуже залежить стабільність на валютному ринку і поведінка нерезидентів", - підкреслив він.

Олексій Блінов з Альфа-Банку України очікує, що протягом найближчих місяців слід очікувати стабільного курсу гривні, однак розгойдати ситуацію можуть такі чинники:

  • погіршення ситуації на світових ринках через поширення коронавірусу, в тому числі в світовій металургійній галузі;
  • зниження шансів України на отримання програми МВФ через невиконання владою попередніх умов.

"В умовах, що склалися нової невизначеності підвищується важливість входження України в нову програму МВФ - це дозволить підвищити віру кредиторів і інвесторів в підтримку макрофінансової стабільності навіть в умовах помірного погіршення зовнішніх умов для України", - резюмував він.

За словами Блінова, ситуація із зовнішньоторговельним балансом також невизначена. "На сьогодні немає підстав говорити про негайне погіршенні зовнішньої кон'юнктури для України. Навпаки, першим наслідком подій з поширенням коронавірусу стало ще більше здешевлення енергоресурсів, що послаблює імпортну навантаження для нашої країни. Водночас сьогодні основу експорту України становить продовольство, яке малоймовірно входить в перший ешелон можливих втрат у світовій торгівлі в зв'язку зі сформованою ситуацією. При цьому ринок металургії поки не приніс однозначно негативних новин. Таким чином, ситуація в зовнішній торгівлі в цілому стабільна і не обіцяє безпосередніх загроз для валютного курсу", - вважає він.

Прогноз опитаних банкірів щодо курсу гривні зійшовся в коридорі 23,75-25,5 грн/$. "Ми схиляємося до того, що коливання можуть бути в межах 24-25,50 за 1 долар США", - стверджує Гриненко. За словами Кабіна, до початку літа вони очікується курсовий коридор на рівні 24-25 грн/$. "Очікуємо коридор 23,75-24,75 грн/$", - прогнозує Антон Коваленко.

Нагадаємо, раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус.

Раніше банкіри та аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD в березні.

 

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