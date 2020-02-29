Коронавірус може розгойдати ситуацію на валютному ринку: чого чекати від курсу валют навесні

Українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу і його впливу на світову економіку, у той час, як найбагатші люди світу через коронавірус тільки за день втратили 139 млрд доларів.

Ситуація на зовнішніх ринках і перспективи розвитку відносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде чинити найбільший вплив найближчим часом, пише "Бізнес НВ".

Зі слів Юрія Гриненка, впливати на рух курсу нацвалюти будуть: погашення ОВДП за короткими паперами (купівля яких здійснювалася в 2019 році); виплата дивідендів за 2019 рік, в тому числі нерезидентам; розвиток ситуації з коронавірусом, що впливає на схильність інвесторів віддавати перевагу не ринкам, що розвиваються, а вкладати свої інвестиції в "Safe Haven".

Зі словами Ігоря Якобчука з Піреус Банку, активне поширення короновірусу на міжнародних ринках може негативно вплинути на експорт України (в першу чергу експорт металів).

"Розвиток відносин з МВФ буде впливати на настрій інвесторів ОВДП, що може надавати як підтримку, так і тиск на курс гривні", - сказав він.

Антон Коваленко з ОТП Банку вважає, що попит на ОВДП може бути відновлений лише шляхом підвищення прибутковості. "Очікуємо сезонне зміцнення гривні за умови відсутності ескалацій на фронті і наявності домовленостей з МВФ, - сказав він. - Поки що немає розуміння, як "коронавірус" відіб'ється на світовій економіці і на імпортних можливості Китаю, оскільки вони - одні з основних експортних партнерів України".

Ярослав Кабін з Ідея Банку нагадав про сезонний чинник, який працює на зміцнення гривні. Зазвичай навесні пропозиція валюти перевищує попит. "Активними продавцями виступають традиційно аграрії. Крім цього, ми очікуємо хоч і в менших обсягах, але попит нерезидентів на український держборг. (Частина аналітиків говорять про те, що аграрії будуть і купувати валюту для поставок імпортної техніки, добрив тощо Нафтогаз також буде активним на ринку завдяки валютним надходженням від транзиту газу. Важливим також є продовження співпраці України з МВФ, від цього дуже залежить стабільність на валютному ринку і поведінка нерезидентів", - підкреслив він.

Олексій Блінов з Альфа-Банку України очікує, що протягом найближчих місяців слід очікувати стабільного курсу гривні, однак розгойдати ситуацію можуть такі чинники:

погіршення ситуації на світових ринках через поширення коронавірусу, в тому числі в світовій металургійній галузі;

зниження шансів України на отримання програми МВФ через невиконання владою попередніх умов.

"В умовах, що склалися нової невизначеності підвищується важливість входження України в нову програму МВФ - це дозволить підвищити віру кредиторів і інвесторів в підтримку макрофінансової стабільності навіть в умовах помірного погіршення зовнішніх умов для України", - резюмував він.

За словами Блінова, ситуація із зовнішньоторговельним балансом також невизначена. "На сьогодні немає підстав говорити про негайне погіршенні зовнішньої кон'юнктури для України. Навпаки, першим наслідком подій з поширенням коронавірусу стало ще більше здешевлення енергоресурсів, що послаблює імпортну навантаження для нашої країни. Водночас сьогодні основу експорту України становить продовольство, яке малоймовірно входить в перший ешелон можливих втрат у світовій торгівлі в зв'язку зі сформованою ситуацією. При цьому ринок металургії поки не приніс однозначно негативних новин. Таким чином, ситуація в зовнішній торгівлі в цілому стабільна і не обіцяє безпосередніх загроз для валютного курсу", - вважає він.

Прогноз опитаних банкірів щодо курсу гривні зійшовся в коридорі 23,75-25,5 грн/$. "Ми схиляємося до того, що коливання можуть бути в межах 24-25,50 за 1 долар США", - стверджує Гриненко. За словами Кабіна, до початку літа вони очікується курсовий коридор на рівні 24-25 грн/$. "Очікуємо коридор 23,75-24,75 грн/$", - прогнозує Антон Коваленко.

Нагадаємо, раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус.

Раніше банкіри та аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD в березні.