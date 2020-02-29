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29 февраля 2020, суббота, 07:00 34
Общество 2020-02-29T07:00:03+02:00
Українські Новини
Кокосовые блины "Рафаэлло": рецепт блинчиков с кокосовой стружкой

Кокосовые блины "Рафаэлло": рецепт блинчиков с кокосовой стружкой

Ольга Фандорина
Блины, рецепты, Рецепты блинов на Масленицу, Масленица-2020
Блины с кокосовой стружкой. Фото: рецепты-юльетты.рф
Блины с кокосовой стружкой. Фото: рецепты-юльетты.рф

Праздничная масленичная неделя подходит к концу и в субботу утром хочется чего-то особенного, нежного и оригинального? Вкуснейшие золотистые блинчики уже приелись, ржаные с солеными начинками уже были на столе, а вот как насчет сладких блинчиков с хрустящей кокосовой стружкой в тесте? Українські Новини поделяться рецептом. 

Готовить эти блинчики вкусно и легко, и они в один момент становятся фаворитами у детей и взрослых.

Ингридиенты:

  • 350 г сливок 15 или 20%
  • 3 яйца
  • 3 ст.л сахара
  • Щепотку соли
  • 40 г кокосовой стружки (4 ст.ложки)
  • 120 г пшеничной муки (6 ст.ложки)
  • Сливочное масло - смазывать блинчики

В самом начале готовки яйца соединяем с сахаром и солью и перемешиваем до однородности венчиком.

Затем вливаем слегка подогретые сливки и также перемешиваем.

Муку и кокосовую стружку соединяем вместе, предварительно перемешав. И добавляем в тесто в три приема чтобы не было комочков, перемеривая венчиком.

Смазываем хорошо разогретую сковороду кусочком сала и жарим по половнику теста. Каждый блинчик смазываем сливочным маслом и складываем в стопку. 

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить блинный торт и пирог с яблоками и корицей.

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