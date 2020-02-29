Кокосовые блины "Рафаэлло": рецепт блинчиков с кокосовой стружкой

Праздничная масленичная неделя подходит к концу и в субботу утром хочется чего-то особенного, нежного и оригинального? Вкуснейшие золотистые блинчики уже приелись, ржаные с солеными начинками уже были на столе, а вот как насчет сладких блинчиков с хрустящей кокосовой стружкой в тесте? Українські Новини поделяться рецептом.

Готовить эти блинчики вкусно и легко, и они в один момент становятся фаворитами у детей и взрослых.

Ингридиенты:

350 г сливок 15 или 20%

3 яйца

3 ст.л сахара

Щепотку соли

40 г кокосовой стружки (4 ст.ложки)

120 г пшеничной муки (6 ст.ложки)

Сливочное масло - смазывать блинчики

В самом начале готовки яйца соединяем с сахаром и солью и перемешиваем до однородности венчиком.

Затем вливаем слегка подогретые сливки и также перемешиваем.

Муку и кокосовую стружку соединяем вместе, предварительно перемешав. И добавляем в тесто в три приема чтобы не было комочков, перемеривая венчиком.

Смазываем хорошо разогретую сковороду кусочком сала и жарим по половнику теста. Каждый блинчик смазываем сливочным маслом и складываем в стопку.

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