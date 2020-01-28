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28 января 2020, вторник, 18:00 77
Экономика 2020-01-28T18:01:03+02:00
Українські Новини
В конце 2019 средняя зарплата увеличилась почти на 15%: кто получает больше всех

В конце 2019 средняя зарплата увеличилась почти на 15%: кто получает больше всех

Анна Рудык
Зарплата, Зарплаты учителей, Зарплаты в Украине, средняя зарплата
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

В декабре 2019 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 14,8%, или на 1 585 гривен до 12 264 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 18 869 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 8 851 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в декабре, гривен:

  декабрь декабрь в % к ноябрю
Средняя 12264 114,8
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9412 103,3
Промышленность 13652 114,4
- Добывающая промышленность 16182 102,9
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 12076 107,7
- Обрабатывающая промышленность 10793 104,7
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7809 101,3
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10659 113,4
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15504 104,0
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 12268 104,9
- химическое производство 21392 108,1
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11379 107,3
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 14242 105,8
- металлургия и обработка металла 12527 111,3
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 15059 117,2
- производство электрического и электронного оборудования 11205 104,9
- производство машин и оборудования 12314 121,0
- производство транспортного оборудования 12661 105,1
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 12260 110,5
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 20180 146,4
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 9777 112,9
Строительство 10915 114,2
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 12239 109,2
Транспорт и связь 12445 100,9
Временное размещение и организация питания 7280 107,2
Информация и телекоммуникации 19634 109,1
Финансовая деятельность 22198 115,5
Операции с недвижимостью 10093 114,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 17534 122,4
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 10172 115,4
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 20360 130,7
Образование 9695 119,9
Здравоохранение и социальная помощь 8505 121,2
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 10321 120,2
Предоставление других услуг 10669 117,4

Как сообщали Українські Новини, в ноябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с октябрем на 0,4%, или на 48 гривен до 10 679 гривен в месяц.

А в октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен.

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