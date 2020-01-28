В конце 2019 средняя зарплата увеличилась почти на 15%: кто получает больше всех

В декабре 2019 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 14,8%, или на 1 585 гривен до 12 264 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 18 869 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 8 851 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в декабре, гривен:

декабрь декабрь в % к ноябрю Средняя 12264 114,8 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9412 103,3 Промышленность 13652 114,4 - Добывающая промышленность 16182 102,9 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 12076 107,7 - Обрабатывающая промышленность 10793 104,7 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7809 101,3 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10659 113,4 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15504 104,0 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 12268 104,9 - химическое производство 21392 108,1 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11379 107,3 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 14242 105,8 - металлургия и обработка металла 12527 111,3 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 15059 117,2 - производство электрического и электронного оборудования 11205 104,9 - производство машин и оборудования 12314 121,0 - производство транспортного оборудования 12661 105,1 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 12260 110,5 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 20180 146,4 - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 9777 112,9 Строительство 10915 114,2 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 12239 109,2 Транспорт и связь 12445 100,9 Временное размещение и организация питания 7280 107,2 Информация и телекоммуникации 19634 109,1 Финансовая деятельность 22198 115,5 Операции с недвижимостью 10093 114,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 17534 122,4 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 10172 115,4 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 20360 130,7 Образование 9695 119,9 Здравоохранение и социальная помощь 8505 121,2 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 10321 120,2 Предоставление других услуг 10669 117,4

Как сообщали Українські Новини, в ноябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с октябрем на 0,4%, или на 48 гривен до 10 679 гривен в месяц.

А в октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен.