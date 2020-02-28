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28 февраля 2020, пятница, 14:17 42
Транспорт 2020-02-28T14:17:22+02:00
Українські Новини
Коронавирус и перевозки. Как изменились международные маршруты с началом эпидемии

Коронавирус и перевозки. Как изменились международные маршруты с началом эпидемии

Елена Литвин
Грузоперевозки, Международные грузоперевозки, коронавирус в Иране, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

На данный момент коронавирусом заразилось более 83 тыс. человек по всему миру и власти ряда стран ищут способы ограничить себя от заболевания. Так, после всплеска случаев коронавируса в Иране, Ирак, Азербайджан и Туркменистан закрыли пункты пропуска с Ираном.

Об этом Українським Новинам сообщила Ассоциация международных автоперевозок Украины.

"Сообщается, что многим грузовых автомобилям, которые до сих пор ждут у пограничных пунктов Лотфи Абад, туркменские власти не позволяет заходить на таможенную территорию Туркменистана", - отметили в ассоциации.

По данным турецкого Министерства торговли и Министерства здравоохранения, транспортные средства, товары и пассажиры, которые приезжают из Ирана, турецкими таможенными органами не допускаются в Турцию.

Однако, турецкие власти начали разрешать турецким грузовикам, которые ждут на территории Ирана, въезжать в таможенную зону, при этом введен 14-дневный карантин для водителей, которые подозреваются в заражении коронавируса, в турецких пограничных пунктах.

Также разрешается грузовикам использовать турецкие пограничные пункты, открытые для Ирана, для двусторонней транспортной операции и для транзитного транспорта через Иран.

Но грузовики не въезжают в Иран из-за вышеуказанные временных ограничений.

Кроме того, большинство грузовых автомобилей меняют свой маршрут из Ирана в Грузию, используя пункты пропуска Sarp, Aktas и Türkgözü - эти маршруты являются альтернативой перевозки грузов в страны Центральной Азии через Грузию.

В то же время итальянское правительство опубликовало указ, которым установило ограничение доступа или прекращение услуг грузового и пассажирского транспорта сухопутным, воздушным, железнодорожным и морским путем в городах Ломбардии (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castigione dAdda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) и Венето (Vò).

С момента опубликования указа 23 февраля, некоторые местные ассоциации осуждают произвольность поведения в погрузочно-разгрузочном локальном центре, которые накладываются без легитимности.

Тем временем Украина усилила надзор на своих границах при прохождении через автомобильные пункты пропуска из-за угрозы короновируса.

Отмечается, что пункты пропуска не закрыты, работают в штатном режиме, но установлено специальный контроль за состоянием здоровья лиц, пересекающих границу (замер температуры тела).

В ассоциации отметили, что на данный момент на основных международны автомобильных пропускных пунктах Украины пробок автотранспорта не наблюдается, если возникают очереди, то они носят рабочий характер.

Как сообщали Українські Новини, Италия лидирует по количеству инфицированных (528), но такая цифра объясняется тем, что именно там больше всего людей прошли тесты на выявление вируса.

Между тем, вирус уже добрался в соседнюю с Украиной Польшу.

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