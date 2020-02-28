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28 февраля 2020, пятница, 12:59 28
Силовые структуры 2020-02-28T13:10:13+02:00
Українські Новини
Один военный ранен вследствие обстрелов в зоне ООС в пятницу

Один военный ранен вследствие обстрелов в зоне ООС в пятницу

Кира Молчанова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

В то время, как за прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, сегодня, 28 февраля, один украинский военнослужащий получил ранение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил у Водяного, что в Донецком направлении, а также Новотошковское в Луганском направлении.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранение.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.

Тем временем, 25 февраля боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС.

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