Госуправление делами хочет договорится перевозить Зеленского за 55,6 млн гривен

Государственное управление делами намерено договориться с государственным авиационным предприятием "Украина" об авиаперевозках официальных делегаций во главе с Президентом Владимиром Зеленским за 55,617 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на портале публичных электронных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, в данном тендере применяется переговорная процедура, поскольку отсутствует конкуренция на соответствующем рынке.

Отмечается, что авиационные перевозки высших должностных лиц государства выполняются в соответствии с положением об организации, выполнении и обеспечении воздушных перевозок высших должностных лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 14 марта 2012 года.

Согласно документу, авиационным перевозчиком по выполнению таких рейсов определено госавиапредприятие "Украина".

Во время проведения переговоров предприятие подало документально подтвержденную информацию о соответствии следующим квалификационным требованиям: наличие оборудования и материально-технической базы, наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт.

"Украина" имеет в своем составе 1 самолет A-319-115 для осуществления беспосадочных полетов дальностью до 6 500 км, 1 Ан-148-100В для полетов дальностью до 3 500 км, 1 Ан-74ТК-300Д для полетов до 2 600 км и 1 вертолет Ми-8МТВ-1 для полетов до 700 км.

Как сообщали Українськi Новини, расходы на визиты Президента Владимира Зеленского за границу в 2020 году запланировано увеличить в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

в 2019 и 2018 годах расходы на авиаперелеты официальных делегаций во главе с Президентом планировались на уровне 65 млн гривен, а в 2017 – 35,4 млн.

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал продать самолеты Президента "к чертовой матери" и летать на рейсовых. Однако позже выяснилось, что Зеленский не продаст президентские самолеты – уже в статусе главы государства он объяснил, почему обещание не может быть выполнено.