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28 февраля 2020, пятница, 10:46 87
Президент 2020-02-28T10:47:07+02:00
Українські Новини
Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил

Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил

Таня Войтюк
Нато, Вооруженные силы, Владимир Зеленский, Строевой устав Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский наложил на закон вето. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский наложил на закон вето. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2566 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Предложения Зеленского к закону пока не обнародованы.

Они могут сводиться либо к внесению поправок, необходимых для подписания, либо к требованию отклонить принятый закон полностью.

Согласно регламенту, возвращенный Президентом закон для повторного рассмотрения после подготовки профильным комитетом рассматривается парламентом внеочередно в 30-дневный срок.

Закон был направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.

Предполагалось, что Кабинету Министров будет поручено предусмотреть полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Закон должен был вступить в силу с 1 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля Рада отменила строевой устав Вооруженных сил.

Напомним, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

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