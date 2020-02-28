Президент Владимир Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2566 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Предложения Зеленского к закону пока не обнародованы.

Они могут сводиться либо к внесению поправок, необходимых для подписания, либо к требованию отклонить принятый закон полностью.

Согласно регламенту, возвращенный Президентом закон для повторного рассмотрения после подготовки профильным комитетом рассматривается парламентом внеочередно в 30-дневный срок.

Закон был направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.

Предполагалось, что Кабинету Министров будет поручено предусмотреть полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Закон должен был вступить в силу с 1 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля Рада отменила строевой устав Вооруженных сил.

Напомним, Зеленский указом №13 от 16 января утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.