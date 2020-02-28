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28 лютого 2020, пʼятниця, 05:30 16
Кабмін 2020-02-28T08:00:02+02:00
Українські Новини
Підвищення пенсії в березні. Чи відбудеться в Україні індексація виплат

Підвищення пенсії в березні. Чи відбудеться в Україні індексація виплат

Таня Войтюк
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Пенсію не будуть індексувати з березня
Пенсію не будуть індексувати з березня

З 1 березня 2020 року українським пенсіонерам повинні проіндексувати пенсії, але в Пенсійному фонді цю информауию не підтвердили. Про це повідомляє "Страна".

Уряд Гончарука поки не прийняв рішення про індексацію пенсій з 1 березня.

"Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну стосовно цього, але його досі немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку", — повідомила прес-секретар Пенсійного фонду Ганна Швець.

Аналітик інституту Growford Олексій Кущ нагадує, що згідно з пенсійним законодавством, індексація пенсій має проходити кожен рік за певною формулою: 50% від приросту середніх зарплат і відсотка інфляції за минулий рік. Але ніде не зазначено, з якого саме числа повинен здійснюватися перерахунок.

"У минулому році це зробили з 1 березня, а як буде в цьому році — поки неясно. Можуть перерахувати з квітня або травня, а можуть і зовсім поставити це питання на паузу. Якщо нинішній Кабмін піде у відставку, то з'явиться і офіційний привід відкласти індексацію на невизначений час, адже новий уряд ще потрібно сформувати, плюс не факт, що воно відразу ж візьметься за пенсії", — повідомив він.

Згідно отриманої інформації, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, українцям пропонують доплачувати 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше.

Тим часом у 2022-2023 Кабінет Міністрів планує ввести систему накопичувальної пенсії.

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