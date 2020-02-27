подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
27 февраля 2020, четверг, 05:30 204
Общество 2020-02-27T05:30:02+02:00
Українські Новини
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки

В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки

Таня Войтюк
Пенсии, Пенсионеры, индексация пенсий, Пенсия по возрасту, пенсия 2020, пенсии в Украине
Пенсии с 1 марта повысятся
Пенсии с 1 марта повысятся

С 1 марта 2020 года пенсии в Украине резко вырастут после индексации. Прибавку начислят большинству украинских пенсионеров, но будут и те, кто останутся без доплат. На сколько повысят пенсии, каких категорий это коснется, и кому выплаты не повысят сообщает "Сегодня".

Кому с 1 марта 2020 проиндексируют пенсии

Согласно данным Министерства соцполитики, автоматическая индексация пройдет для таких категорий:

  • пенсионеры по возрасту,
  • по инвалидности,
  • по потере кормильца,
  • пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет.

Кто останется без повышения

  • получатели "социальных пенсий", то есть те, у кого нет страхового стажа для назначения даже минимальной пенсии; таких в Украине 0,7% или 51 тыс. человек.
  • работающие пенсионеры,
  • получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году.
  • госслужащие,
  • научные работники,
  • помощники народных депутатов,
  • получатели максимальных пенсий (сегодня - 16 380 грн),
  • получатели специальных пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, таких около 3,3 тыс. человек).

В случае, если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.

А работающим пенсионерам пенсию пересчитают с 1 апреля 2020 года, но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

По оценкам ПФУ, с учетом работающих пенсионеров, без повышения останутся около 3,5 миллиона пенсионеров.

На сколько вырастут пенсии

Пенсии будут проиндексированы с учетом роста средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляцией за 2019 год. Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%.

Средняя пенсия в Украине равняется 3064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3370).

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за февраль.

Тем временем пенсию ниже прожиточного минимума получают 83% пенсионеров.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры индексация пенсий Пенсия по возрасту пенсия 2020 пенсии в Украине

Перерасчет пенсий в марте: кому начислят больше вс...
Пенсии в марте проиндексируют не всем: каким катег...
Украинцам готовят "вторую" пенсию: как рассчитать ...
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за...
ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
Доллар в подскочил: офоициальный курс валют на четверг 05:55
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
С декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец 23:53
В Киеве мужчину при попытке починить фуру насмерть придавило кабиной 23:29
В Сумской и Донецкой областях двум пропагандисткам "русского мира" сообщили о подозрении 23:05
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok