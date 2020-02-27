В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки

С 1 марта 2020 года пенсии в Украине резко вырастут после индексации. Прибавку начислят большинству украинских пенсионеров, но будут и те, кто останутся без доплат. На сколько повысят пенсии, каких категорий это коснется, и кому выплаты не повысят сообщает "Сегодня".

Кому с 1 марта 2020 проиндексируют пенсии

Согласно данным Министерства соцполитики, автоматическая индексация пройдет для таких категорий:

пенсионеры по возрасту,

по инвалидности,

по потере кормильца,

пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет.

Кто останется без повышения

получатели "социальных пенсий", то есть те, у кого нет страхового стажа для назначения даже минимальной пенсии; таких в Украине 0,7% или 51 тыс. человек.

работающие пенсионеры,

получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году.

госслужащие,

научные работники,

помощники народных депутатов,

получатели максимальных пенсий (сегодня - 16 380 грн),

получатели специальных пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, таких около 3,3 тыс. человек).

В случае, если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.

А работающим пенсионерам пенсию пересчитают с 1 апреля 2020 года, но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

По оценкам ПФУ, с учетом работающих пенсионеров, без повышения останутся около 3,5 миллиона пенсионеров.

На сколько вырастут пенсии

Пенсии будут проиндексированы с учетом роста средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляцией за 2019 год. Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%.

Средняя пенсия в Украине равняется 3064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3370).

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за февраль.

Тем временем пенсию ниже прожиточного минимума получают 83% пенсионеров.