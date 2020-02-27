Больничный в случае обнаружения симптомов коронавируса можно будет оформить без обращения в больницу

В то время, как от коронавируса в мире уже умерли более 2800 человек, в Министре здравоохранения Украины рассматривают вопросы самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, позаимствовав практику у Германии.

Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет "Здоровье 24".

Принцип "заболел - сиди дома" должен работать и не причинять хлопот с оформлением больничного. Самоизоляцию следует применять в случае, если течение болезни несложное и не требует обращения в поликлинику.

К тому же, вопрос актуален в случае распространения коронавируса.

В Минздраве отметили, что хотят исключить юридические последствия самоизоляции. В частности, процедуру получения больничного на работе. Все эти нюансы юридически обработают и запустят в действие.

Как сообщали Українські Новини, во Всемирной организации здравоохранения подтвердили информацию, что COVID-2019 может передаваться человеку от домашних животных.

Тем временем, на 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами коронавируса.