Порошенко сам решил прийти на допрос в ГБР

В ГБР ожидают Порошенко на допрос по делу о вмешательстве в деятельность судов 28 февраля, и б

Об этом он заявил в виоедообращении, передают Українськi Новини.

Порошенко отметил, что он в течение последних месяцев неоднократно посещал допросы, дал с десяток исчерпывающих письменных показаний.

"Сам перечень дел свидетельствует об их исключительно политическом контексте. Это и подписание "минских соглашений", которые остановили российское наступление, и национализация Приватбанка, которая спасла страну от банкротства, и приказ о контрнаступлении, благодаря которому были освобождены две трети оккупированного Донбасса. Это и мои действия в декабре 2018 года по защите территориальной целостности Украины в Керченском проливе и на Азове, где правота Украины была признана международным трибуналом в Гамбурге", - сказал он.

Порошенко заявил, что придет на допрос в 28 февраля, несмотря на то, что считает его преследования политически мотивированными.

"Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, бывшего президента Украины Петра Порошенко ранее были намерены силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос.

Ранее Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек.